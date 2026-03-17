Marius Niculae, impresionat de minunea pe care a făcut-o Sporting în Champions League: „O seară istorică! Dacă vor juca așa au șanse și cu Arsenal”

Fostul jucător al lui Sporting Lisabona, Marius Niculae rămâne un fan al echipei și urmărește ori de câte ori are ocazia partidele pe care aceștia le dispută. Dinamovistul a văzut duelul din Champions League, cu Bodo/Glimt, și a avut o concluzie clară.

Marius Niculae are numai cuvinte de laudă pentru Sporting după calificarea în sferturile Champions League

a fost impresionat de modul în care au jucat cei de la Sporting în returul cu Bodo/Glimt, unul în care au întors rezultatul nefavorabil din tur, unde au pierdut, 0-3. Portughezii au reușit calificarea după prelungiri, datorită unui succes cu 5-0 în fața nordicilor, iar evoluția a fost lăudată de Marius Niculae.

„M-au invitat cei de la Sporting, dar nu am putut să ajung. Un meci extraordinar, din minutul 1 și până la final a fost sens unic. Bodo/Glimt sunt foarte puternici acasă, dar la Lisabona putea fi 4 sau 5-0 încă de la pauză. O seară istorică pentru Sporting, dar în sferturi cred că va fi mai greu. Seara asta a fost o excepție, e foarte greu să mai joace așa bine.

Dacă vor juca așa au șanse și cu Arsenal. Poate voi merge la Lisabona la meci, am dat un interviu și în presa din Portugalia. O semifinală sau finală ar fi ceva ireal pentru toată Portugalia. Dacă treci de Arsenal poți să dai de Barcelona sau Atletico. Cel mai bun jucător din ultimii ani al lui Sporting a fost vândut la Arsenal, liderul la zi din Anglia”, a spus Marius Niculae în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce jucători de la Sporting Lisabona îi plac lui Marius Niculae

a numit și mai mulți fotbaliști actuali ai lui Sporting Lisabona pe care îi place, iar printre aceștia se numără fostul jucător de la Barcelona, Trincao, sau atacantul adus în locul lui Gyokeres, Luis Suarez.

„Îmi plac mulți jucători. Suarez e într-o formă foarte bună, la fel și Trincao. Araujo a făcut un meci excepțional, Inacio e un fundaș care dă siguranță și a marcat și primul gol, Quaresma, care a ieșit accidentat. Ei sunt surpriza competiției numai că toți îi vor lua în serios acum pentru că nu e deloc o întâmplare că au ajuns aici.

Contează enorm și publicul, a fost o presiune uriașă, diferență mare față de meciul din Norvegia. Au fost de nerecunoscut Bodo/Glimt. Sporting i-a sufocat și nu i-a lăsat să joace absolut deloc. Norvegienii n-au intrat în jumătatea adversă să nu strice iarba ca să glumim puțin. Va rămâne în istorie meciul ăsta pentru Sporting”, a mai spus Marius Niculae.

Sporting urmează să joace în sferturi cu Arsenal

Cei de la Sporting Lisabona vor da piept în următoarea fază a competiției cu cei de la Arsenal. Tunarii au reușit să o învingă la retur pe Bayer Leverkusen, 2-0, după ce în tur au remizat, 1-1, în Germania, și au reușit astfel să se califice mai departe.

Dacă lusitanii produc surpriza și îi elimină pe englezii, vor juca în faza semifinalelor, cel mai probabil, cu una dintre Barcelona sau Atletico Madrid.