Marius Niculae, întâlnire de trei ore cu Jurgen Klopp: “Om extraordinar afară, dar se transforma în timpul meciului!”

Fostul atacant român a ajuns la echipa din Germania în perioada în care ea era antrenată de tehnicianul care ulterior a ajuns să realizeze lucruri extraordinare la Borussia Dortmund și Liverpool.

Marius Niculae, impresionat de Jurgen Klopp, pe care l-a avut antrenor la Mainz: „Trei ore am stat cu el înainte să semnez. Un om extraordinar în afara terenului, dar se transforma la meciuri și antrenamente”

extrem de interesante despre modul de lucru implementat de Klopp în perioada respectivă, dar a vorbit și despre felul de a fi al neamțului, atât la antrenamente și meciuri, cât și în afara terenului de fotbal.

„Mi-a zis că o să găsească un număr potrivit pentru un atacant, dar nu mi-a zis numărul. 18. Oricum a fost o întâlnire foarte frumoasă, trei ore am stat cu Klopp înainte să semnez. Eu cu el și cu, cred că e și acum director sportiv, Christian Heidel.

Am avut o conversație… Cum să fie, un om extraordinar în afară, pot să zic ca și un prieten, adică puteai să vorbești aproape orice cu el. Și un om care se transforma în timpul meciurilor și antrenamentelor. Chiar el zicea: ‘Să nu mă băgați de multe ori în seamă pentru că mă transform’. Adică știa și el lucrul ăsta.

Și am văzut ieșirile lui. Dacă dădeam gol, intra pe teren, se bucura cu noi. Dar un tip extraordinar. De atunci se vorbea că ar fi pe lista lui Bayern Munchen. Știi cum e, se face o listă, pe cine vedeți peste câțiva ani să fie la echipele mari.

Avea carismă, el a început când a fost Campionatul Mondial, în 2006, a fost analist la televizor, multă lume nu prea știa de el, Mainz nu era o formație de prim-plan. Avea carismă, analizele lui au fost foarte corecte și a prins la public. Și de atunci și-a luat avans.

Cum se lucra la Mainz în perioada respectivă

Ca antrenor era extraordinar și avea o echipă incredibilă, nu era nimic lăsat la voia întâmplării. Țin minte că și preparatorul fizic venise din America cu noi stiluri de antrenament. Atunci am văzut pentru prima dată scărița asta de o avem toți. Atunci văzusem prima dată mingile de rugby pe la portari, adică era actualizat cu absolut tot ce se întâmpla.

Medicul cel mai bun din Germania. Țin minte că 6 ore am stat la vizita medicală. Și el mi-a zis că insistă să aibă cel mai bun staff, că doar așa poate și el să… Și asculta, asta mi-a plăcut. Antrenorul secund, nu știu dacă am schimbat într-un an de zile 20 de cuvinte, acel bosniac despre care s-a tot vorbit, și la Liverpool a fost.

Dar îl asculta, în momentul în care venea să îi spună ceva la ureche, imediat acționa. Avea încredere în el, în tot staff-ul, preparator, tot”,