Marius Niculae, invitatul special al lui Cristi Coste la „Fanatik Dinamo”, marți, 26 august, ora 12:00. Dezvăluiri și amintiri de colecție cu „Săgeată”

Marius Niculae, invitat special la emisiunea FANATIK DINAMO, ediția de marți, 26 august, ora 12:00

Marius Niculae (44 de ani) este o legendă a echipei din „Ștefan cel Mare”. Fostul atacant și-a început și terminat cariera la Dinamo. A îmbrăcat tricoul „câinilor” în trei perioade diferite (1990-2001, 2008-2012 și 2015) și și-a trecut în CV nu mai puțin de patru trofee: un titlu, trei Cupe și o Supercupă a României.

În vara lui 2001, Marius Niculae a fost cumpărat de Sporting Lisabona, care a plătit 5,3 milioane de euro pentru transferul său de la Dinamo. În perioada petrecută pe „Jose Alvalade”, . Așadar, cu această ocazie, ne putem aștepta la dezvăluiri extrem de interesante despre primii ani în fotbal ai cvintuplului „Balon de Aur”.

De asemenea, Marius Niculae va vorbi și despre echipa națională de tineret, cu care a participat la Europeanul din Slovacia. „Săgeată” este manager sportiv la

Nu în ultimul rând, fostul mare internațional (45 selecții, 15 goluri), care a jucat cu România la Euro 2008, va face și diferite analize în ceea ce privește parcursul actual allui Dinamo. După 7 etape în SuperLiga, echipa lui Zeljko Kopic e pe locul 6, cu 12 puncte.

Cum poți vedea live emisiunea FANATIK DINAMO

Marți, 26 august, de la ora 12:00, fanii „câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe emisiunea „Fanatik Dinamo”. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă în această săptămână în cursul zilei de marți, de la ora 17:30, pe platformele Facebook și YouTube.

