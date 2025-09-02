Marius Niculae, mesaj pentru Cîrjan după ce a fost trimis acasă înainte de Euro: “M-a surprins! Dar a fost 100% decizia lui Pancu”

Naţionala României U21 a participat în vară la al patrulea turneu final consecutiv. în Slovacia, acolo unde au pierdut meciurile cu Italia, Spania şi Slovacia.

Marius Niculae, mesaj pentru Cîrjan după ce a fost trimis acasă înainte de Euro: „A fost decizia lui Pancu, 100%”

Înaintea turneului final, selecţionerul Daniel Pancu a luat o decizie controversată. şi a fost trimis acasă din cantonament. Marius Niculae este directorul sportiv al echipei şi a povestit la FANATIK DINAMO ce mesaj i-a transmis mijlocaşului:

„E neplăcut. Am fost şi eu jucător şi am simţit acest lucru. Sunt directorul sportiv, mă ocup de lotul U-21. A fost decizia lui Daniel Pancu, 100%. Nu aveam nevoie să îmi dea nicio motivaţie.

M-a surprins, cred că toată lumea a fost surprinsă. Aţi fost prezenţi acolo, nu se aştepta niciodată că nu va rămâne în lot. I-am zis că din aceste lucruri înveţi în viaţă. Nu mereu ai parte de cele mai bune lucruri în viaţă.

„Să fii căpitanul lui Dinamo nu este uşor, este o mare responsabilitate”

Spuneam că am trecut şi eu prin lucruri de genul acesta. La Euro 2000 domnul Emeric Ienei mi-a promis că 100% voi face parte din lotul pentru Campionatul European şi am rămas acasă.

După acel turneu am avut o discuţie cu Emeric Ienei. Şi mi-a spus: „Pregăteşte-te, ţine-o tot aşa, că vei face parte 100% din lotul naţionalei”. Asta i-am zis şi lui Cîrjan.

Trebuie să muncească mai mult, să demonstreze mai mult. Doar prin evoluţii poate demonstra. În sezonul trecut, în play-off, Kopic a zis că el e noul căpitan. Contează foarte mult încrederea antrenorului.

Să fii căpitanul lui Dinamo nu este uşor, este o mare responsabilitate. Este chipul lui Hîldan pe banderolă. Sper să reuşească, să aibă evoluţii mult mai bune şi să se întoarcă la naţionala mare”, a spus Marius Niculae la FANATIK DINAMO.

