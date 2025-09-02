Marius Niculae, mesaj pentru Cîrjan după ce a fost trimis acasă înainte de Euro: “M-a surprins! Dar a fost 100% decizia lui Pancu”

Naţionala României U21 a participat în vară la al patrulea turneu final consecutiv. „Tricolorii mici” au avut o prestaţie dezamăgitoare în Slovacia, acolo unde au pierdut meciurile cu Italia, Spania şi Slovacia.
Înaintea turneului final, selecţionerul Daniel Pancu a luat o decizie controversată. Cătălin Cîrjan n-a prins lotul României şi a fost trimis acasă din cantonament. Marius Niculae este directorul sportiv al echipei şi a povestit la FANATIK DINAMO ce mesaj i-a transmis mijlocaşului:
„E neplăcut. Am fost şi eu jucător şi am simţit acest lucru. Sunt directorul sportiv, mă ocup de lotul U-21. A fost decizia lui Daniel Pancu, 100%. Nu aveam nevoie să îmi dea nicio motivaţie.
M-a surprins, cred că toată lumea a fost surprinsă. Aţi fost prezenţi acolo, nu se aştepta niciodată că nu va rămâne în lot. I-am zis că din aceste lucruri înveţi în viaţă. Nu mereu ai parte de cele mai bune lucruri în viaţă.
Spuneam că am trecut şi eu prin lucruri de genul acesta. La Euro 2000 domnul Emeric Ienei mi-a promis că 100% voi face parte din lotul pentru Campionatul European şi am rămas acasă.
După acel turneu am avut o discuţie cu Emeric Ienei. Şi mi-a spus: „Pregăteşte-te, ţine-o tot aşa, că vei face parte 100% din lotul naţionalei”. Asta i-am zis şi lui Cîrjan.
Trebuie să muncească mai mult, să demonstreze mai mult. Doar prin evoluţii poate demonstra. În sezonul trecut, în play-off, Kopic a zis că el e noul căpitan. Contează foarte mult încrederea antrenorului.
Să fii căpitanul lui Dinamo nu este uşor, este o mare responsabilitate. Este chipul lui Hîldan pe banderolă. Sper să reuşească, să aibă evoluţii mult mai bune şi să se întoarcă la naţionala mare”, a spus Marius Niculae la FANATIK DINAMO.