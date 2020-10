Marius Niculae, pus pe glume înaintea marelui derby: ”Nu am încredere în Dinamo, am încredere în FCSB că o să ia multe!”

Fostul atacant dinamovist Marius Niculae e pus pe glume înaintea marelui derby cu FCSB, care va avea loc sâmbătă, 3 octombrie, în etapa a șasea a Ligii 1.

”Săgeata” este de părere că trupa lui Cosmin Contra este favorită certă și prin prisma faptului că ”roșa-albaștrii” au fost loviți de focarul de coronavirus.

De altfel, și casele de pariuri le acordă prima șansă ”câinilor” la partida de sâmbătă, în ciuda faptului că mai mulți jucători de la FCSB s-au vindecat de Covid-19.

Derby-ul, prefațat cu glume de Marius Niculae

”Ce derby? Derby cu Covid-19? FCSB e decimată… Dinamo în ultimul meci a pierdut, deci clar trebuie să câştige. Fără spectatori… ne-a obişnuit derby-ul să fie cu coreografia lui Dinamo la înălţime…”, a declarat în glumă Marius Niculae cum vede derby-ul dintre FCSB și Dinamo.

”Din nefericire, acum fără spectatori, echipele, mai ales a lui Dinamo, sunt mulţi jucători noi, FCSB cu mulţi cu jucători tineri, deci nu prea cred că o să fie un derby. Cred că Dinamo va câştiga categoric, chiar i-am zis lui Cătălin Straton să îşi ia doi saci la el, că Dinamo le va da multe goluri”, a spus atacantul la Telekom Sport.

Întrebat dacă are mare încredere în Dinamo după ce a pierdut pe teren propriu cu UTA, scor 0-1, Niculae a ironizat-o pe FCSB: ”Nu, am încredere în FCSB că o să ia multe. Nu am încredere mare în Dinamo, dar în FCSB am mare încredere că va face un meci cel puţin la fel de bun ca la Iaşi”.

Însă, jucătorii de la FCSB au o ambiție în plus după ce Gigi Becali a decis, așa cum FANATIK a dezvăluit, să readucă toate contractele la cum erau în urmă cu 6 luni. Practic, vorbim de o dublare a salariilor ”roș-albaștrilor” produsă cu două zile înaintea marii înfruntări cu rivalul din ”Groapă”!

Dinamo mută puternic pe piața transferurilor. După ce a pierdut în weekend cu UTA, scor 0-1, alb-roșii continuă intăririle la echipă, iar ultrașii din Peluza Cătălin Hîldan au anunțat ultima achiziție. Este vorba de mijlocașul Paul Anton, cel care a evoluat pentru Krylya Sovetov în Rusia.

Pentru Dinamo va fi primul derby împotriva celor de la FCSB de la schimbarea patronatului. FANATIK a anunțat în exclusivitate că spaniolul Pablo Cortacero a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni prin achiziționarea firmei Lotus Perfect Products SRL, acționar unic George Drăghia, care deținea 82,8758 % din acțiunile clubului.

