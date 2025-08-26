Marius Niculae, sfat pentru Louis Munteanu: “E momentul să facă asta! Între ce vrea patronul şi ofertă e diferenţă mare”

Louis Munteanu nu s-a prezentat la meciul pe care CFR Cluj avea să-l piardă cu Oțelul în SuperLiga, scor 1-4, i . Scandalul momentului din fotbalul românesc a fost comentat și de fostul mare internațional Marius Niculae la FANATIK Dinamo.

Marius Niculae, sfat pentru Louis Munteanu: „Între ce vrea patronul şi ofertă e diferenţă mare”

Louis Munteanu, golgheterul SuperLigii din sezonul precedent, se află în mijlocul unui scandal-monstru. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că atacantul format la Academia „Gheorghe Hagi” nu a vrut să joace la Galați în weekendul precedent.

Fostul atacant de la Fiorentina și de faptul că nu și-a încasat o parte din bani. Marius Niculae, atacant cu 15 goluri la naționala României, a comentat situația lui Louis Munteanu căruia i-a oferit sfaturi.

„Nu știu ce să zic. El e dornic să facă pasul următor. A luat titlul cu Farul, are titlul de golgheter. Ar fi timpul să facă următorul pas într-un nou campionat. L-am simțit abătut, mai ales după ce s-a întors a doua oară de la Fiorentina, și cu o dorință mare de a demonstra.

„Cine te va lua se uită și la chestiile astea”

Nu e întâmplător că a ieșit golgheter. Își dorește foarte mult să facă pasul, dar eu cred că este o diferență mare între ceea ce vrea patronul și ofertele care sunt pe masă. De aici și frustrarea lui.

„(n.r. nu ai cum să faci gestul ăsta) Vorbeam de disciplină și regulamente. Nu poți să faci asta pentru că cine te va lua se uită și la chestiile astea. Te controlează pe absolut tot ce înseamnă social media, te controlează pe cine ai prieteni.

La Mainz, țin minte că era directorul sportiv cu niște articole traduse din română în germană și mă întreba despre ele. Asta nu e ok pentru el. Pe urmă rămâne eticheta de jucător problematic sau conflictual, dar el nu e genul. Probabil vrea să forțeze nota și să plece”, a declarat Marius Niculae, la FANATIK Dinamo.