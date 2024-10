Marius Niculae știe de ce Dinamo a fost umilită în Cupa României Betano de FCSB: „Acest lucru a costat-o” + Cine e cel mai talentat brazilian cu care a jucat. Video

Marius Niculae (43 de ani) a fost unul dintre invitații prezenți la . Fostul atacant al lui Dinamo sau Sporting a vorbit despre eșecul „câinilor” în derby-ul din Cupa României Betano.

De ce a pierdut Dinamo 0-4 cu FCSB. Verdictul lui Marius Niculae: „Mai relaxată față de ce mă așteptam”

FCSB i-a aplicat o nouă corecție rivalei Dinamo. După 2-0 în campionat, . Fostul jucător al „câinilor”, Marius Niculae știe care a fost problema.

„Din nefericire pentru Dinamo, nici acum n-au reușit să câștige, cu toate așteptările pe care le aveau, mai ales după anunțul patronului echipei FCSB că va schimba echipa. A schimbat jumătate din ei. Probabil asta a fost și o tactică a lor pentru că Dinamo a părut un pic cam relaxată față de ce mă așteptam, iar lucrul acesta a și costat-o.

Cred că diferența de pe tabelă e destul de mare, mai ales după prima repriză destul de echilibrată, fără mari ocazii de gol, dar experiența, valoarea au făcut diferența în repriza a doua și asta a demonstrat încă o dată că FCSB are bancă egală ca valoare cu cei care joacă titulari”, a declarat Marius Niculae.

„Mai pot fi românii brazilienii Europeni?” Cum a răspuns „Săgeată”

Având în vedere că s-a aflat la Reședința Oficială a Ambasadei României, Niculae a vorbit despre experiențele cu jucătorii „cariocas”. Fostul atacant al lui Sporting Lisabona din perioada 2001-2005 crede că fotbaliștii autohtoni pot redevenii „brazilienii Europei” și și-a amintit de fostul său coechipier Jardel.

„În timp, eu zic că da, fotbalul s-a schimbat foarte, foarte mult. Acum se pune accent pe un joc mult mai colectiv, nu mai avem maidanul. Acolo ne dezvoltam din punct de vedere tehnic, erai doar tu cu ceilalți copii, colegi de cartier, de bloc și așa mai departe.

Din nefericire nu mai există maidanul, dar eu cred că prin antrenamente și prin voința jucătorilor putem avea din nou jucători de genul. Sper să redevenim brazilienii Europei. Ei (n.r. – brazilienii) încă au maidanul și au o tehnicitate foarte, foarte bună.

Jardel e unul dintre cei mai importanți fotbaliști cu care am jucat, ca nume, ca realizări. Cu el am luat titlul în Portugalia, a reușit să bată recordul lui Eusebio în Portugalia, un record care stă în picioare și în ziua de astăzi. Am jucat cu foarte mulți brazilieni, dar Jardel era foarte bun și mi-e și prieten”, a conchis „Săgeată”

