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Fotbalul ieșean dă în clocot după ce . În locul grupării cu o tradiție de 81 de ani, Primăria Iași a luat la piept o grupare aparținând unor persoane particulare, ACS USV Iași. Formată după preluarea locului de Liga a 4-a avut de ACS Flacăra Erbiceni, gruparea amintită va primi minimum 450.000 de euro în ultimele cinci luni ale acestui an de la municipalitatea ieșeană. Banii vor fi dați direct de la buget și prin intermediul clubului Primăriei Iași, CSM Iași 2020.

„Pepenii verzi” versus ASPI

Ultrașii lui Poli și mulți alți ieșeni nu au agreat crearea acestei struțocămile, care poartă în spațiul public o denumire imposibilă, CS USV CSM, cu șapte consoane, o vocală și de două ori „club”! Fanii „alb-albaștrilor” nu s-au raliat „pepenilor verzi”, cum e numită trupa susținută de Primărie, și încurajează o echipă înscrisă în Liga a 4-a Iași, Steaua Magică, care evoluează sub denumirea ASPI.

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ASPI este acronimul AS Politehnica Iași, denumire purtată de clubul de tradiție al Iașului din mai 1945, an în care a fost și înființat, până în noiembrie 1948. Antrenată de Florin Croitoru, fratele tehnicianului FC Botoșani, Marius, trupa din „județeană” are și dreptul de a folosi prima siglă a AS Politehnica Iași.

Onofraș, huiduit de fanii lui Poli

Deși la suprafață nu au existat ciocniri între cele două grupări, în subterane sunt destule contre. „Pepenii verzi” nu agreează promovarea ASPI în Liga a 3-a deoarece, dacă vor rata accederea în Liga a 2-a, în sezonul viitor va exista o concurență directă în același eșalon. Din această cauză, un meci din Liga a 4-a, derulat duminică, între ACS USV 2 și ASPI, a fost cu miză mare.

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ASPI a câștigat cu 2-0 o partidă care a avut victime colaterale ale „războiului” fratricid. Intrat pe teren ca jucător la USV 2, , a fost contestat virulent de ultrașii lui Poli. Aceștia l-au numit „Iuda” și „sclavul lui Chirica (n.r. – primarul Iașului, care este considerat de fani responsabil de dispariția lui Poli)” pe jucătorul care în trecut era unul dintre favoriții suporterilor din Copou.

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Cine este Marius Onofraș

Născut pe 17 august 1980, la Iași, s-a format ca jucător la Poli, unde a jucat 158 de meciuri în trei perioade: până în 2000, între 2004 și 2006 și în intervalul 2011-2014. La Politehnica a bifat două promovări în Liga 1.

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A fost campion al României, cu Unirea Urziceni (2009) și a câștigat Cupa României cu Steaua (2011).A mai jucat la FC Brașov, Khazar Lankaran și Dacia Unirea Brăila. Are 381 de meciuri oficiale, 233 dintre acestea în Superliga, unde a înscris 40 de goluri. A bifat 16 meciuri în cupele europene, marcând un gol în grupele Champions League, în 2009, pentru Urziceni, în duelul cu Rangers. În perioada 2017-2026 a fost team-manager la Poli Iași. Este înscris la cursurile de director sportiv organizate de FRF.