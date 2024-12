Marius Stan, reacţie după revenirea spectaculoasă în fotbal alături de Piţi şi Neţoiu: “Sper să facem lucruri frumoase!”. Exclusiv

Victor Piţurcă revine spectaculos în fotbalul românesc. FANATIK , club la care Gigi Neţoiu se pregăteşte să investească sume importante.

Marius Stan, reacţie după revenirea spectaculoasă în fotbal alături de Piţi şi Neţoiu: “Ne ştim de 30 de ani!”

Marius Stan este unul dintre oamenii cheie pe care Victor Piţurcă vrea să îi aducă în club. Fostul conducător, care a dus Oţelul la câştigarea titlului, a confirmat pentru FANATIK discuţiile, spunând că e gata să facă parte dintr-un proiect care se anunţă de anvergură în fotbalul românesc:

“Este vorba de o relaţie de prietenie. Ne ştim de 30 de ani şi am fost solicitat. Sper să putem ajuta cu un sfat… Pur şi simplu, pe scouting. Am demonstrat că am avut ochi de-a lungul timpului.

Nu cred că mi-am pierdut aceste calităţi. Proiectul este interesant şi merită tot sprijinul. Multe nu pot să spun, , avem timp în vacanţă să punem datele la punct.

“A contat foarte mult şi revenirea lui Victor Piţurcă. Contează foarte mult şi ceea ce face finanţatorul”

A contat foarte mult şi revenirea lui Victor Piţurcă. Contează foarte mult şi ceea ce face finanţatorul. Fără bani nu poţi să duci la bun sfârşit niciun proiect. Gigi (n.r. Neţoiu) este un tip foarte ambiţios şi mă bazez pe asta.

Are şi potenţial financiar. Sunt convins că va face. Deocamdată suntem împreună şi vreau să-l ajut. Sper să pot să ajut. A lipsit în ultimii ani, dar a acumulat şi el experienţă.

Experienţă de viaţă şi de fotbal. A reuşit să se pregătească financiar pentru un proiect aşa de mare. E important aspectul ăsta. Nu îmi place să comentez prea mult, dar sper să facem lucruri frumoase.

“Are dorinţa de a face ceva care să-l aducă în prim plan”

Am revenit pentru Gigi Neţoiu, dar normal că şi când e vorba de Piţi… Este un om de fotbal care nu are nevoie de nicio prezentare. Are dorinţa de a face ceva care să-l aducă în prim plan.

Fotbalul a făcut parte din viaţa mea întotdeauna. A trebuit să mă reculeg şi eu după o anumită perioadă. Trăirile pe care le-am avut…”, a fost reacţia lui Marius Stan pentru FANATIK.