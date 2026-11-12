Sport

Marius Stan, șocat de decizia lui Mihai Stoica: „Nu îmi vine să cred!”

Bogdan Ciutacu, Flaviu Popa
12.11.2026 | 20:30
Marius Stan socat de decizia lui Mihai Stoica Nu imi vine sa cred
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica și Marius Stan. Foto: COLAJ FANATIK
Marius Stan, fost colaborator al lui Mihai Stoica la Oțelul Galați și prieten al fostului oficial al FCSB, a comentat despărțirea lui Stoica de echipa bucureșteană.
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Mihai Stoica a decis să plece de la FCSB pentru a-și găsi „liniștea”, după ce patronul Gigi Becali a anunțat revoluția în birourile echipei. Becali a fost nemulțumit de modul în care Stoica a început să se comporte tot mai mult ca un „stăpân” și a decis să-i ia acestuia puterea.

Marius Stan e convins că Mihai Stoica nu va sta deoparte de fotbal prea multă vreme

Stoica nu a acceptat situația și a preferat să plece de la echipă. Oficial, Stoica și-a luat adio de la fani și de la cei care i-au fost aproape printr-un mesaj scurt postat pe rețelele de socializare. Marius Stan a comentat, în exclusivitate pentru FANATIK, această despărțire neașteptată a lui Mihai Stoica de FCSB.

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„Sincer m-a emoționat, dar sună un pic cam trist mesajul, zici că dispare acum de pe lume. E un moment important și nu îmi vine să cred că el chiar pleacă pentru că avea o relație foarte bună cu Gigi Becali. Îi mulțumesc pentru cuvinte și chiar ne-am reîntâlnit acum ceva timp și am luat masa împreună.

Am avut perioade foarte frumoase împreună. Sunt convins că nu va sta prea mult departe de fotbal. Poate doar când o să ajungă la vârsta mea. O să îi dau și eu un telefon după gestul ăsta și chiar îmi pare rău pentru decizia asta. Sper să își găsească un loc unde se simte bine pentru că merită. Are și defecte, dar mai importante sunt calitățile„, a explicat Stan, fost primar al Galațiului și președinte al Oțelului Galați.

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Ce a transmis Mihai Stoica după despărțirea de FCSB?

Ce a transmis Mihai Stoica după despărțirea de FCSB? Fostul oficial al echipei nu l-a uitat pe Marius Stan în mesajul de despărțire, la fel cum nu l-a uitat nici pe Gigi Becali. Mai mult, Stoica nu a dorit să se laude cu performanțele sale și a preferat să-și ia la revedere de la fani destul de sec.

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„Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în cariera începută în februarie 1992, în special lui Marius Stan, cel care m-a adus în fotbal și lui Gigi Becali, omul care mi-a oferit oportunitatea de a transforma un vis în realitate și care mi-a fost aproape în momentele grele ale vieții. Fără enumerarea performanțelor, fără accente melodramatice. As simple as that”, a fost mesajul postat de MM Stoica pe rețele de socializare.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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