Marius Ștefănescu a răspuns pe teren! Două pase de gol în Oțelul Galați – FCSB 1-4: „Nu îmi fac probleme”

Partida ce a închis etapa a 18-a din SuperLiga României a fost Oțelul Galați – FCSB, meci terminat cu scorul de 1-4. În prima repriză, Marius Ștefănescu a oferit două pase decisive cu ajutorul cărora FCSB a intrat la vestiare cu un avantaj de două goluri.

Marius Ștefănescu a răspuns criticilor prin două pase decisive

, Marius Ștefănescu a fost constant ținta criticilor din spațiul public. Fără prea multe realizări în teren, atacantul de 26 de ani a lăsat impresia că încă nu s-a putut adapta printre ”roș-albaștrii”.

ADVERTISEMENT

în ultimele luni, Ștefănescu a reușit astăzi două assisturi pentru FCSB. În minutul 9, fostul atacant al lui Sepsi OSK a executat perfect o lovitură de la colț, iar mingea l-a găsit în careu pe Bîrligea care a reluat-o în poartă. La finalul primei reprize, în minutul 40, Marius Ștefănescu a mai oferit o pasă de gol pentru jucătorul de regulă al FCSB-ului, Alexandru Musi.

Imediat după meci, la flash-interviu, Ștefănescu a răspuns criticilor și a transmis și un mesaj pentru familia lui Helmut Duckadam, după ce

ADVERTISEMENT

”Știam că Oțelul va începe tare, aici e un teren greu. Încerc să îmi fac treaba cât mai bine pe teren, cu atât mai bine când am și reușite. L-am văzut pe Musi și am centrat acolo în fața porții. Toată lumea are dreptul să vorbească, nu îmi fac probleme, îmi văd de antrenamentele mele. Când vine meciul, îmi doresc să îmi fac treaba cât mai bine. Mă bucur că am reușit să câștigăm.

Este devreme să vorbim dacă este o luptă în doi. Suntem cu motoarele turate. Din 3 în 3 zile am reușit să câștigăm meciuri și ne dorim ca până în iarnă să urcăm pe primul loc. Ne dorim cât mai repede să facem asta.”, a spus Ștefănescu.

ADVERTISEMENT

”Este o tragedie foarte mare. Condoleanțe familiei și Dumnezeu să îl odihnească.”, a adăugat atacantul FCSB-ului cu privire la pierderea lui Helmut Duckadam.

Ștefănescu a dezamăgit până acum la FCSB

Ajuns la gruparea ”roș-albastră” ca fiind unul dintre cei mai buni atacanți ai SuperLigii, Marius Ștefănescu a evoluat sub așteptările tuturor. , atacantul de 26 de ani a avut prestații din ce în ce mai slabe.

ADVERTISEMENT

Sezonul trecut a fost cel mai bun din cariera lui Ștefănescu. În sezonul 2023/2024, atacantul ”roș-albaștrilor” a înscris 14 goluri și a dat 5 pase decisive pe vremea când evolua la Sepsi OSK.

În acest sezon, Marius Ștefănescu nu are foarte multe realizări. În 15 etape de campionat a înscris un singur gol și a oferit două pase decisive, cele de astăzi. În cupele europene, Ștefănescu a reușit să înscrie un gol în poarta campioanei Letoniei, iar în Cupa României a înscris o dublă în derby-ul cu Dinamo.