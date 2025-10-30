Sport

Marius Ștefănescu a spart gheața în Turcia! Fostul fotbalist de la FCSB a avut nevoie de 3 luni să înscrie pentru noua echipă

Marius Ștefănescu, fotbalistul vândut de FCSB în Turcia, a înscris primul său gol pentru noua echipă. Mijlocașul a avut nevoie de 3 luni pentru a semna prima reușită.
Alex Bodnariu
30.10.2025 | 20:38
Marius Stefanescu a spart gheata in Turcia Fostul fotbalist de la FCSB a avut nevoie de 3 luni sa inscrie pentru noua echipa
Marius Ștefănescu a marcat primul său gol în Turcia
Marius Ștefănescu, mijlocașul transferat în această vară de FCSB în Turcia, la Konyaspor, a reușit să înscrie primul său gol pentru noua echipă. El a punctat în Cupă, în primele minute ale meciului cu formația din liga a treia, 12 Bingol.

Început complicat pentru Marius Ștefănescu în Turcia

Fotbalistul adus cu surle și trâmbițe de Gigi Becali la FCSB, de la Sepsi Sfântu Gheorghe, nu s-a adaptat la campioana României. A avut puține realizări în cele două sezoane petrecute în lotul roș-albaștrilor și a fost cedat ulterior în Turcia.

Însă nici la Konyaspor, Marius Ștefănescu nu a început prea bine. Nu a reușit să-și facă loc în primul „11” al formației din Superliga Turciei și a prins puține minute. De altfel, el a intrat doar în șase partide jucate în acest sezon.

Fostul fotbalist de la FCSB a înscris în Cupa Turciei

Totuși, titularizat în meciul din Cupa Turciei, împotriva celor de la 12 Bingol, Marius Ștefănescu a reușit să-și facă simțită prezența. Mijlocașul român a înscris în prima repriză a partidei jucate pe terenul celor de la Konyaspor.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
