Marius Ștefănescu a spart gheața în Turcia! Fostul fotbalist de la FCSB a avut nevoie de 3 luni să înscrie pentru noua echipă

Marius Ștefănescu, mijlocașul transferat în această vară de FCSB în Turcia, la Konyaspor, a reușit să înscrie primul său gol pentru noua echipă. El a punctat în Cupă, în primele minute ale meciului cu formația din liga a treia, 12 Bingol.

Început complicat pentru Marius Ștefănescu în Turcia

Fotbalistul adus cu surle și trâmbițe de Gigi Becali la FCSB, de la Sepsi Sfântu Gheorghe, nu s-a adaptat la campioana României. A avut puține realizări în cele două sezoane petrecute în lotul roș-albaștrilor și a fost cedat ulterior în Turcia.

Nu a reușit să-și facă loc în primul „11” al formației din Superliga Turciei și a prins puține minute. De altfel, el a intrat doar în șase partide jucate în acest sezon.

Fostul fotbalist de la FCSB a înscris în Cupa Turciei

Totuși, titularizat în meciul din Cupa Turciei, împotriva celor de la 12 Bingol, Marius Ștefănescu a reușit să-și facă simțită prezența. Mijlocașul român a înscris în prima repriză a partidei jucate pe terenul celor de la Konyaspor.

GOL | Konyaspor 1-0 12 Bingölspor ⚽️ 6′ Marius Stefanescu — Sabah Spor (@sabahspor)

speră să reușească să-și croiască un drum în fotbalul turc. Mijlocașul este cotat de site-urile de specialitate la un milion de euro. Fostul jucător al FCSB-ului a prins și două selecții la echipa națională de seniori a României.