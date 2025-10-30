Marius Ștefănescu a spart gheața în Turcia! Fostul fotbalist de la FCSB a avut nevoie de 3 luni să înscrie pentru noua echipă

Marius Ștefănescu, mijlocașul transferat în această vară de FCSB în Turcia, la Konyaspor, a reușit să înscrie primul său gol pentru noua echipă. El a punctat în Cupă, în primele minute ale meciului cu formația din liga a treia, 12 Bingol.
Fotbalistul adus cu surle și trâmbițe de Gigi Becali la FCSB, de la Sepsi Sfântu Gheorghe, nu s-a adaptat la campioana României. A avut puține realizări în cele două sezoane petrecute în lotul roș-albaștrilor și a fost cedat ulterior în Turcia.
Însă nici la Konyaspor, Marius Ștefănescu nu a început prea bine. Nu a reușit să-și facă loc în primul „11” al formației din Superliga Turciei și a prins puține minute. De altfel, el a intrat doar în șase partide jucate în acest sezon.
Totuși, titularizat în meciul din Cupa Turciei, împotriva celor de la 12 Bingol, Marius Ștefănescu a reușit să-și facă simțită prezența. Mijlocașul român a înscris în prima repriză a partidei jucate pe terenul celor de la Konyaspor.
GOL | Konyaspor 1-0 12 Bingölspor
⚽️ 6′ Marius Stefanescupic.twitter.com/Db1S8Xm4uD
— Sabah Spor (@sabahspor) October 30, 2025
Ajuns la 27 de ani, Marius Ștefănescu speră să reușească să-și croiască un drum în fotbalul turc. Mijlocașul este cotat de site-urile de specialitate la un milion de euro. Fostul jucător al FCSB-ului a prins și două selecții la echipa națională de seniori a României.