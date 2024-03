Marius Ștefănescu a bifat cel de-al 12-lea gol al sezonului în SuperLiga . Golgheterul lui Sepsi a finalizat o fază construită perfect de elevii lui Bernd Storck. Golul din partida cu CFR Cluj este o nouă replică pe care atacantul de 25 de ani .

Marius Ștefănescu „ajută” din nou FCSB și înscrie în Sepsi – CFR Cluj! Fază superbă finalizată de golgheterul roș-albilor

Marius Ștefănescu a ieșit din nou la rampă în partida cu CFR Cluj de la Sf. Gheorghe. Kallaku a surprins apărarea adversă cu o pasă excelentă. Ștefănescu a rămas singur, s-a întors elegant și l-a executat pe Sava cu un șut în plasa laterală. .

ADVERTISEMENT

Astfel, golgheterul lui Sepsi a ajuns la 12 goluri marcate în SuperLiga în actuala stagiune. Totodată, Ștefănescu a bifat prima reușită în play-off-ul SuperLigii la prima apariție. În runda precedentă cu FCSB (1-2), atacantul de 25 de ani nu a fost în lot, fiind suspendat.

De altfel, Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, a venit cu acuzații dure de blat după înfrângerea lui Sepsi cu FCSB, scor 1-2, în prima etapă din play-off. Omul de afaceri a susținut că Marius Ștefănescu ratează intenționat duelurile cu echipa lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Marius Ștefănescu i-a răspuns dur lui Dan Șucu: „Nu m-am gândit niciodată să iau cartonaş galben”

Marius Ștefănescu i-a răspuns lui Dan Șucu prin intermediul unei conferințe de presă organizate de Sepsi. De altfel, atacantul cu două apariții în naționala României a răspuns cu un gol în prima repriză a meciului Sepsi – CFR Cluj. Rapid și echipa lui Adrian Mutu sunt principalele urmăritoare ale FCSB-ului în lupta pentru câștigarea titlului.

“Nu am vrut să răspund deloc la acest acuzaţii, dar am văzut că s-a vorbit foarte mult în ultimele 3-4 zile şi s-a exagerat. Sunt nişte lucruri care nu sunt adevărate, toată lumea mă ştie, îmi cunoaşte caracterul. Eu nu m-am gândit niciodată să iau acel cartonaş galben, să nu joc cu FCSB.

ADVERTISEMENT

Nici nu ştiam că jucăm cu FCSB. Se ştie că ultimele două locuri din play-off s-au decis în ultima etapă. Puteam să terminăm pe 5 şi să jucăm împotriva Rapidului sau CFR-ului, nici acolo nu se ştia. Au fost nişte acuzaţii care nu şi-au avut rostul. Vreau doar să îmi spun punctul meu de vedere.

A fost un meci cu presiune, cel cu Petrolul. Voiam să intrăm în play-off, iar când am luat golul din minutul 88, mai mulţi jucători de la Petrolul mi-au făcut semne să tac. Am zis să nu răspund pe teren. Ştiam că le mai puteam da gol în 5 minute. Şi când am marcat, am avut un gest nesportiv.

ADVERTISEMENT

Le-am făcut semn să tacă, arbitrul m-a văzut şi mi-a dat cartonaş galben. Nici nu mă gândeam că acel galben o să scoată atâtea acuzaţii la adresa mea. Aceste lucruri se pot confirma. Am fost răcit, am stat patru-cinci zile acasă. Am fost trist, îmi doresc să joc fiecare meci”, au fost o parte din declarațiile lui Ștefănescu.

Ce acuzații i-a adus Dan Șucu lui Marius Ștefănescu: „Nu a dorit să participe la meciul cu FCSB”

Dan Șucu a monitorizat situația lui Marius Ștefănescu. Cel mai în formă jucător al lui Sepsi a ratat ultimele trei confruntări directe cu FCSB. Acționarul din Giulești consideră că acest aspect nu reprezintă o coincidență.

„Sunt de acord cu el, dar cu nuanță. S-a vorbit despre o acuză făcută de Victor către club, către domnul Dioszegi în principal. Nu este adevărat, nu asta a vrut să spună Victor.

Noi am spus că, din punctul nostru de vedere, Marius Ștefănescu nu a dorit să participe la meciul cu FCSB. Noi așa considerăm. Este al treilea meci la rând în care nu joacă cu FCSB. A dat gol în minutul 92 (n.r. – cu Petrolul), a aflat că va juca următorul meci cu FCSB, în minutul 94 a luat galben, în minutul 95 s-a terminat meciul. Sunt prea multe coincidențe.

Este o chestiune de o gravitate mare, da. Eu nu cred că e problema lui Sepsi, dar nici nu cred că domnul Dioszegi este victimă colaterală. Lucrurile stau în felul următor: audiența TV în primele 30 de etape de sezonul acesta, comparativ cu sezonul regulat de anul trecut, a crescut cu 22%. E ceva măsurat, noi știm lucrurile acestea.

Sunt destul de mulți factori care contribuie. E un campionat mai credibil, în primul rând. Toate lucrurile merg către o credibilizare, de unde până acum a existat o părere unanimă că liga este murdară, rezultatul unor înțelegeri între conducătorii cluburilor și arbitri.

Într-o astfel de configurație, nu avea sens pentru un consumator să se uite la TV. Acum, liga începe să-și recâștige puterea. Meciul Rapidului cu FCSB pe cele 3 canale a adus o audiență comparabilă cu meciul naționalei. De mult nu s-a mai întâmplat așa ceva. Ar trebui să fie un motiv de bucurie pentru noi toți, toți avem de câștigat din ce se întâmplă”, a spus Dan Șucu.