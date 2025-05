Marius Ștefănescu, dublă spectaculoasă în U Cluj – FCSB 0-2. „S-a văzut ce mentalitate avem”

FCSB a ieșit campioană matematic după egalul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj. Deși au sărbătorit cu o seară în urmă, jucătorii roș-albaștrilor nu au „slăbit turația” și s-au impus în fața lui U Cluj.

UPDATE: Ștefănescu, primele declarații după U Cluj – FCSB

La finalul partidei cu U Cluj, Marius Ștefănescu a transmis că se bucură extrem de mult că a ieșit campion cu FCSB, iar golurile marcate vin pe plan secund.

„M-am bucurat, îmi doream să înscriu, dar nu este important cine marchează la echipă. Cu siguranță mă bucur că am înscris aceste două goluri. Am fost foarte bine mobilizați, am știut de ce venim aici, chiar dacă de aseară (n.r. sâmbătă, 10 mai) eram campioni.

S-a văzut ce mentalitate avem și nu s-a pus problema în privința echipei care va câștiga titlul. Nu avem cum să o lăsăm mai moale. Trebuie să ne facem treaba și sunt sigur că vom da tot ce avem mai bun din noi”, a declarat Marius Ștefănescu, conform .

Marius Ștefănescu, one-man show în U Cluj – FCSB

U Cluj – FCSB a fost un meci cu o încărcătură aparte, echipa gazdă luptând pentru a se menține departe de Rapid, pe când roș-albaștrii veneau după sărbătoarea de după câștigarea matematică a titlului.

După o primă repriză cu ocazii de ambele părți, FCSB a reușit să marcheze două goluri prin Marius Ștefănescu, în minutele 72 și 77, jucătorul fiind introdus la pauză în locul lui Florin Tănase.

Reușitele lui Marius Ștefănescu sunt cu atât mai importante, acestea fiind primele din anul 2025. Atacantul venit de la Sepsi mai marcase o singură dată în campionat pentru FCSB, în luna august, într-un meci cu Farul Constanța. Mai mult rezervă, fotbalistul a reușit să puncteze și în Cupa României Betano.

FCSB îi face culoar Rapidului pentru cupele europene

, FCSB a folosit cea mai bună echipă în duelul cu Universitatea Cluj, asta în ciuda faptului că erau deja campioni la momentul partidei.

Victoria FCSB-ului vine ca o „gură de oxigen” pentru Rapid. P , iar antrenorul este acum la mâna lui vizavi de ocuparea unui loc de cupă europeană.

În cazul în care Rapid se va impune în fața lui Dinamo, giuleștenii se vor apropia la un singur punct de Universitatea Cluj. Formații vor avea meci direct în etapa cu numărul 10 din play-off-ul SuperLigii.