Marius Ștefănescu, după ce Sepsi a umilit-o pe CFR Cluj în semifinalele Cupei României Betano: „Le lipsesc mulți jucători”

Sepsi după victoria în fața celor de la CFR Cluj, scor 3-0 la Sf. Gheorghe. Jucătorii lui Cristiano Bergodi au ratat două penalty-uri în meciul împotriva campioanei prin Marius Ștefănescu și Cosmin Matei.

Marius Ștefănescu, entuziasmat după calificarea lui Sepsi în finala Cupei României Betano: „Sperăm să păstrăm Cupa aici”

În meciul pentru trofeu, Sepsi o va înfrunta pe învingătoarea din a doua semifinală care le pune față în față pe ”U” Cluj și UTA Arad. Marius Ștefănescu a recunoscut că în finalul primei reprize le-au ușurat misiunea covăsnenilor.

”Ne bucurăm că am reușit din nou să ne calificăm în finală. Era un obiectiv și sperăm să păstrăm Cupa aici. CFR a demonstrat că e o echipă bună, dar noi am dat o replică bună și cred că ne-a ajutat și acel cartonaș roșu. Ne-am creat ocazii, am ratat mult, dar cred că am făcut un meci bun și sunt bucuros că am ajuns din nou în finală.

Îmi pare rău că am ratat și eu și Matei, dar mă bucur că am marcat trei goluri. Nu contează, este o finală, nu există o favorită”, a declarat Marius Ștefănescu, la finalul jocului. Este al patrulea gol în acest an pentru atacantul de 24 de ani al echipei lui Cristiano Bergodi.

Sepsi, duel cu Farul în prima etapă a returului din play-off-ul SuperLigii

Pentru Sepsi urmează duelul de pe teren propriu cu liderul Farul. Partida este programată sâmbătă, 29 aprilie, de la ora 21:45. Covăsnenii au câștigat un singur meci după cinci etape (2-0 cu Rapid), însă Marius Ștefănescu este de părere că echipa sa a practicat un joc bun.

„Farul e o echipă bună, dar vom trata meciul cum am tratat toate meciurile. Chiar dacă am pierdut patru meciuri din cinci, eu cred că am făcut un play-off bun, am pierdut la limită. Sperăm să facem un joc bun și să câștigăm”, a mai spus Marius Ștefănescu.

(n.r. Este finalul unei ere pentru CFR Cluj?) Nu vreau să vorbesc despre altă echipă. CFR e o echipă valoroasă, dar le lipsesc mulți jucători”, au fost declarațiile lui Marius Ștefănescu. Finala Cupei României Betano se va juca pe 24 mai la Sibiu.

Cristiano Bergodi, triumfător după calificarea lui Sepsi: „Un meci extraordinar”

Scorul a fost deschis de Păun după doar 10 minute. În minutul 29, Marius Ștefănescu și-a trecut în cont al doilea gol consecutiv în tricoul covăsnenilor. Rezultatul a fost stabilit în minutul 81 prin Mario Rondon. Cristiano Bergodi le-a mulțumit jucătorilor pentru prestația solidă.

”Ne vom apăra trofeul la Sibiu. Mă bucur pentru ce au făcut băieții, un meci extraordinar. Au făcut una dintre cele mai bune prime reprize de când sunt eu aici. Nu e ușor să ținem același ritm. Au fost extraordinari băieții. Nu credeam că joacă (n.r. CFR Cluj) cu fotbaliști care au evoluat mai puțin.

Păcat pentru penalty, pentru Matei. Nu sunt probleme, pentru că am avut ocazii. Sunt bucuros, jucăm finala. Sunt două echipe (n.r. U Cluj și UTA) cu nivel bun. Au jucători buni. În finală se poate întâmpla orice. Au jucat multe meciuri ei (n.r. cei de la CFR Cluj). Se poate simți un pic oboseala”, a spus Cristiano Bergodi.