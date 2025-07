Marius Ștefănescu la Dinamo! Gigi Becali: „L-am sunat pe Nicolescu să-mi dea 300 de mii de euro. A acceptat!”. Exclusiv

Gigi Becali a anunțat un transfer bombă: Marius Ștefănescu la Dinamo! Latifundiarul din Pipera a bătut deja palma cu președintele „cânilor”, Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT

Marius Ștefănescu, transfer la Dinamo! Gigi Becali a anunțat bomba după Shkendija – FCSB 1-0

Marius Ștefănescu și Ovidiu Perianu l-au scos din minți pe Gigi Becali în partida de la Skopje, pierdută de FCSB, scor 0-1, cu Shkendija.

La finalul partidei, latifundiarul din Pipera a transmis că cei doi vor fi scoși din lot, iar

ADVERTISEMENT

„Gata, i-am spus lui Meme, Perianu nu e pe listă că e crescut de club. L-am sunat azi-noapte pe Iașko, că îl vrea Gică. ‘Bă, luați-l!’ I-am zis ‘Mihai, scoate-l de pe listă!’ Să îl ia Farul. M-a întrebat Gică ce fac cu Perianu, că îl vrea. Să îl ia.

Și i-am dat telefon lui Nicolescu. I-am zis ‘Bă, am dat 1,3 milioane pe Ștefănescu, da? Dă-mi 300 de mii de euro’. (n.r. – Și ce a zis?) A zis ‘Da, domne, m-am consultat cu C.A. Putem să vorbim cu jucătorul?’ ‘Da, mă, vorbiți’. El nu o să fie în lot. Și o să bag altul. Că Băluță a fost pe la mare. Dar Edjouma s-a mai antrenat. Decât să îl am pe Ștefănescu, mai bine îl am pe Edjouma. Nu e sculă, dar cât de cât. Acolo în aglomerație, mai sare, dă cu capul.

ADVERTISEMENT

Ștefănescu… Ce să fac cu el? Nu am ce să fac. Ce să le fac? E băiat cuminte, dar la revedere, tată. Nu merge, nu merge! Acum trebuie să meargă și el. La mine nu joacă. Acolo joacă. Pe Ștefănescu nu îl mai vezi.

ADVERTISEMENT

Dacă nu îți dă nicio realizare, pentru ce să îl bagi? Pentru ce să îl ții?”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

„Pierd un milion de euro și asta e”

Patronul campioanei României a continuat apoi cu criticile la adresa lui Ovidiu Perianu. Mijlocașul în vârstă de 23 de ani a irosit o ocazie importantă în minutele de prelungiri ale meciului din Macedonia de Nord.

„E ultima fază! Tu dai aiurea în ea? Pasează, mă! Poate dăm gol! Ăsta e bezmetic! La revedere cu Perianu. Uitați-l! Și pe el și pe Ștefănescu. Pierd un milion de euro și asta e”, a adăugat latifundiarul din Pipera.

1,3 milioane de euro a plătit FCSB pentru transferul lui Marius Ștefănescu de la Sepsi

49 de meciuri, 9 goluri și 4 pase decisive are extrema dreaptă în tricoul roș-albastru