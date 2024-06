Marius Ștefănescu la FCSB! Ce salariu a negociat cu Gigi Becali și când se semnează toate actele. Exclusiv

! FCSB și Sepsi Sfântu Gheorghe au bătut palma pentru transferul jucătorului care a impresionat în acest sezon în SuperLiga.

Marius Ștefănescu, transferul verii la FCSB! Când se rezolvă tranzacția

FANATIK a aflat că Marius Ștefănescu va ajunge la București joi după-amiaza, 13 iunie, când va semna și contractul. Înțelegerea este valabilă pe cinci sezoane, iar Gigi Becali va plăti peste un milion de euro pentru extrema dreaptă a lui Sepsi.

Jucătorul este deținut de Sepsi Sfântu Gheorghe în coproprietate (50 cu 50) cu școala de fotbal „Viitorul Mihai Georgescu”. Motivul pentru care s-a întârziat tranzacția a fost și pretenția ulterioară a Școlii de a mai încasa 100.000 de euro peste partea cuvenită. Această sumă va fi achitată de covăsneni din suma finală a transferului.

Din informațiile FANATIK, Marius Ștefănescu va avea un salariu de 17.000 de euro la FCSB. Suma se mărește în fiecare an cu câte 1.000 de euro. Astfel, în ultimul an de contract, 2028/2029, Ștefănescu va avea un salariu lunar de 21.000 de euro.

Ștefănescu va face vizita medicală cu restul lotului lui Elias Charalambous pe data de 15 iunie, iar două zile mai târziu va pleca în cantonament cu FCSB în Olanda.

Marius Ștefănescu l-a făcut pe Gigi Becali să bage adânc mâna în buzunar

Gigi Becali a fost cel care a anunțat perfectarea transferului lui Mihai Ștefănescu la FCSB: „Ne-am înțeles tot, am parafat. Eu am vorbit cu Dioszegi. E confidențial cât plătesc pentru Ștefănescu, am și eu o diplomație acum, dacă toată viața nu am fost. Doar trebuie să facă vizita medicală. Nu va sta pe bancă, am plătit foarte mulți bani, peste un milion de euro.

La nivel de salariu e acolo, aici a fost discuţia. Nu a fost o strategie de negociere. Lumea s-a învățat cu mine, că dau, că fac, că dreg. I-am zis lui Mihai Stoica, ce vrea Dumnezeu să fie, trebuie să fac niște pași înapoi. Nu mai vreau să spun ce și cum. Ei cred că mai sunt Becali care făceam și dădeam.

După ce va semna, vă dezvălui și suma. La nivel de salarii, este în top. Aici m-a supărat că îi dădeam aproape dublu, dar… bravo lui, îmi place de el că e băiat deştept şi a negociat! A semnat pe o perioadă de cinci ani, e normal dacă plătești atât de mult”, a dezvăluit patronul FCSB-ului la Digi Sport.

Cifrele lui Marius Ștefănescu în sezonul 2023/2024

Marius Ștefănescu se află în cel mai bun moment din carieră. a evoluat în 45 de meciuri în sezonul anterior și a reușit 15 goluri și 8 pase decisive, dintre care 3 doar în cupele europene.

Noul transfer al FCSB a debutat la echipa națională a României în meciul cu Muntenegru din Liga Națiunilor, pierdut cu 0-3 pe 14 iunie 2022. A mai bifat o selecție în amicalul de la Chișinău cu Republica Moldova, 5-0 pentru România.

1,7 milioane de euro e cota lui Marius Ștefănescu