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Marius Ștefănescu, neiertător cu arbitrul Radu Petrescu după U Cluj – Petrolul 2-3: ”Dacă așa a văzut el…”

Marius Ștefănescu (28 de ani) a avut un discurs dur după înfrângerea din meciul U Cluj - Petrolul 2-3. Ce i-a reproșat, de fapt, arbitrului Radu Petrescu (43 de ani).
Traian Terzian
29.08.2026 | 07:56
Marius Stefanescu neiertator cu arbitrul Radu Petrescu dupa U Cluj Petrolul 23 Daca asa a vazut el
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Ce îi reproșează Marius Ștefănescu (28 de ani) arbitrului Radu Petrescu (43 de ani) după U Cluj - Petrolul 2-3. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
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Marius Ștefănescu l-a acuzat pe centralul Radu Petrescu că i-a refuzat un penalty în repriza secundă a meciului U Cluj – Petrolul 2-3, considerând că decizia a fost greșită. Jucătorul lui Cristiano Bergodi a fost sancționat cu cartonașul galben pentru simulare după duelul cu Leo Teixeira, deși el susține că a fost lovit clar în piciorul stâng.

Marius Ștefănescu, acuze la adresa lui Radu Petrescu după U Cluj – Petrolul 2-3

Imediat după încheierea întâlnirii din etapa a 7-a a SuperLigii, jucătorul lui Cristiano Bergodi s-a arătat intrigat de faptul că nu a primit lovitura de la 11 metri după duelul cu Leo Teixeira. Mai mult, Radu Petrescu i-a acordat cartonașul galben lui Ștefănescu pentru simulare.

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”Este o înfrângere și trebuie să câștigăm următorul meci. Când pierzi sunt multe de spus, dar vreau să mă rezum și la ceea ce am făcut și bine. Per total, cred că nu trebuia să pierdem. Am făcut câteva greșeli la începutul partidei, iar ei ne-au taxat.

Părerea mea e că e penalty clar. Dacă nu a dat arbitrul rămâne această decizie. Dar părerea mea e că a fost penalty clar! Îmi lovește piciorul stâng și mă împiedic. S-a și auzit, mi-a dat și galben, simulare! Dacă așa a văzut el… Am vorbit, da, l-am întrebat și mi-a zis că am simulat și atât”, a declarat Ștefănescu, la flash-interviu.

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Explicațiile lui Chipciu pentru înfrângere

Veteranul Alexandru Chipciu a fost dezamăgit de modul în care s-a prezentat echipa la duelul cu Petrolul și consideră că startul de sezon este unul greoi pentru U Cluj, care suferă foarte mult pe ambele faze ale jocului.

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”Au dat goluri din semi-ocazii. Bravo lor, felicitări! Înfrângerea face parte din fotbal, trebuie să o accepți și să mergi mai departe. Doar că și jocul trecut, cu Dinamo, trebuia noi să câștigăm. Doar că nu am avut o stare bună, la fel ca în meciul trecut. Luăm goluri foarte ușoare, adversarul nu își creează mari ocazii, dar marchează.

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E greu mereu să încerci să revii. Cred că anul trecut aveam o intensitatea mai mare pe faza de apărare, ne apăram toți. Acum suntem superficiali, fiecare se gândește la altceva. Suntem moi. Îmbucurător e că ne creăm ocazii, dar trebuie să ne concentrăm mai mult în fața porții”, a spus Chipciu.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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