Marius Ștefănescu, replică după criticile lui Gigi Becali. A reușit primul gol la FCSB în SuperLiga

Marius Ștefănescu l-a costat pe patronul FCSB aproximativ 1,3 milioane de euro, însă jucătorul nu a reușit să se te integreze în echipă. De altfel, Gigi Becali l-a criticat după ultimele evoluții.

Marius Ștefănescu, primul gol în campionat pentru FCSB în meciul cu Farul

Marius Ștefănescu a fost trimis în teren încă din primul minut al partide din Ghencea dintre FCSB și Farul. După un început de meci ezitant, atacantul a reușit să restabilească egalitatea după reușita din minutul 42.

ADVERTISEMENT

Atacantul a marcat superb din lovitură liberă, după ce tot el obținuse faza fixă. După doar două minute Farul Constanța a trecut din nou în avantaj prin Grigoryan.

Ștefănescu a evoluat până acum la campioana României în opt partide. Jucătorul în vârstă de 25 de ani mai reușise să marcheze în Supercupa României, când a marcat pentru 3-0 împotriva Corvinului Hunedoara. A mai reușit și o pasă decisivă în meciul cu Unirea Slobozia.

ADVERTISEMENT

Marius Ștefănescu, scos din echipa FCSB-ului înainte de meciul cu Sparta Praga

FANATIK a dezvăluit că Marius Ștefănescu cu Sparta. Rămâne de văzut dacă acest gol superb reușit împotriva echipei lui Gică Hagi îl va propulsa în postura de titular la returul decisiv împotriva cehilor de pe Ghencea.

Gigi Becali l-a criticat dur pe Marius Ștefănescu după 0-2 cu Oțelul Galați: „Îmi pare rău că nu l-am băgat pe Baeten. Nu îl cunosc, am fost fraier. Trebuia să-l bag să văd, poate joc cu el în locul lui Ștefănescu, care stă și se uită. Am dat 1,3 milioane de euro și el se uită. Mai bine îl băgam pe Baeten. Mi-au zis că nu e încă pregătit fizic, că nu știu ce…”.

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB a revenit apoi la sentimente mai bune: „Ștefănescu are nevoie de acomodare o lună, două, poate trei. El este jucător, va trebui să fie cum a fost. Dar la ora asta, nu este.

Este emotiv, e frică, nu mai are jocul lui, mai face un dribling în plus de frică, nu are încredere, dar nu e niciun fel de problemă. În aceste meciuri am văzut totul, așa că vom juca ce trebuie. Nu vă spun acum, pentru că nu are rost”.

ADVERTISEMENT

Marius Ștefănescu, probleme mari la FCSB: „Este aproape de a ceda”

: „Există o presiune imensă pe toți fotbaliștii de la FCSB pusă de Gigi Becali. Ștefănescu este aproape de a ceda prin tot ceea ce se întâmplă. Efectiv, el nu a jucat cu această presiune nicăieri în cariera lui și, pur și simplu, nu poate realiza că iese după 45 de minute.

Deși aseară s-a mișcat, nu a reușit niciun dribling 1 la 1. Este un jucător de moral care la antrenamente, din ce îmi povestesc jucătorii FCSB-ului, este extraordinar. Pase, centrări, driblinguri, face tot ce trebuie la antrenamente, dar când începe meciul și știe că urmează presiunea aceea în care fiecare minut contează în judecata pe care o face Gigi Becali din fotoliu, pur și simplu se taie.

Nu știu cât va mai duce psihic, pentru că nu este un jucător care să fie foarte puternic moral. Nu este un Dawa de exemplu. Dawa care nu-l interesează ce se întâmplă, nu-l interesează ce spune patronul”, a explicat jurnalistul după meciul de la Budapesta cu Maccabi Tel Aviv.