Marius Ștefănescu speră să ajungă la națională după transferul la FCSB: „Aici am mai multe șanse”. Replică dură pentru Dan Șucu: „Doar niște răutăți”

Marius Ștefănescu este cel mai răsunător transfer reușit de FCSB în perioada de mercato din vară. Atacantul în vârstă de 25 de ani este . Fostul fotbalist de la Sepsi a dezvăluit că a fost primit excelent de coechipieri.

Marius Ștefănescu, primele impresii după ce a semnat cu FCSB: „E un nou început pentru cariera mea”

, cu un salariu lunar de 17.000 de euro, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Suma crește cu 1.000 de euro în fiecare an de contract.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali are mari așteptări de la Marius Ștefănescu, pe care îl consideră înlocuitorul perfect în cazul unei plecări a lui Florinel Coman în Qatar. Fotbalistul spune că s-a acomodat rapid la noua echipă.

“E un lucru frumos, m-au primit bine băieții, cred că m-a ajutat să mă integrez repede. Să facem o treabă bună, să ne antrenăm și să câștigăm. E o altă echipă, o altă provocare. Mi-am dorit asta.

ADVERTISEMENT

Mi-am dorit să vin aici. E un nou început pentru cariera mea. Am petrecut cinci ani la Sepsi, cred că a venit momentul să fiu la o echipă care se bate an de an la campionat și cupele europene.

Cred că doar oferta lor a fost bună pentru club. Și eu îmi doream să vin aici. Totul a fost ușor după ce clubul s-a înțeles. În câteva zile ne-am înțeles”, a declarat Marius Ștefănescu, potrivit .

ADVERTISEMENT

Marius Ștefănescu, replică dură pentru Dan Șucu

Marius Ștefănescu a fost dorit și de Dan Șucu la Rapid. În primăvară, acționarul majoritar din Giulești a adus acuzații grave atât la adresa celor de la FCSB, cât și la adresa lui Marius Ștefănescu. Jucătorul a fost acuzat că a luat galben intenționat pentru a sta împotriva FCSB.

„Dacă semnam cu FCSB din martie, clubul tăcea? Sepsi nu spunea nimic? Acum s-au înțeles, acum am și vorbit prima dată cu FCSB. Nu s-a întâmplat nimic în martie.

ADVERTISEMENT

Despre acel cartonaș, nu aveam de unde să știu că vom juca cu FCSB. Doar niște răutăți. E urât. Când cineva vorbește urât despre tine, imaginea are de suferit. Asta a fost. Doar niște răutăți”, a mai spus Marius Ștefănescu.

FCSB, drumul mai ușor pentru Ștefănescu de a ajunge la naționala României: „Aici ai mai multe șanse”

Marius Ștefănescu a debutat deja în tricoul echipei naționale, adunând două apariții, însă fostul fotbalist al lui Sepsi nu a fost convocat în lotul pentru EURO 2024. Atacantul este ferm convins că evoluțiile bune de la FCSB i-ar putea atrage atenția selecționerului.

„Normal că mă uit la Euro. Mă uit și la națională. Mi-am dorit să fiu acolo. Nu e niciun fel de problemă. Voi munci mult mai mult ca să fiu pe viitor la lot. Da! Aici ai mai multe șanse, ești mult mai mult în vizor, e o echipă mai mare.

Toată lumea a văzut primul meci, că am câștigat categoric. Sper să ieșim din grupă, sper din tot sufletul, cred că ăsta e și obiectivul lor. Să o țină cât pot, să meargă cât mai departe.

Spiritul de echipă. Toată lumea trage! O fac unul pentru celălalt. Asta face diferența. Ca orice român îmi doresc să câștigăm. Realist fiind, sper să ajungem cât mai departe. Fără să dau un pronostic”, au fost cuvintele lui Marius Ștefănescu.