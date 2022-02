Marius Șumudică, la capătul răbdării după o nouă înfrângere în Turcia: „Nu am văzut o astfel de situație dramatică în 20 de ani de carieră”. Video

Ghinioanele se țin lanț de Marius Șumudică în Superliga Turciei. După 0-1, pe terenul celor de la Karagumruk, Yeni Malatyaspor rămâne pe ultima poziție și pare condamnată să retrogradeze în eșalonul secund.

Marius Șumudică și-a ieșit din minți după o nouă înfrângere în campionatul Turciei

Chestionat cu privire la motivele pentru care nu reușește să-și aducă echipa pe linia de plutire, deși conducerea a realizat toate cele șase transferuri solicitate, tehnicianul român a acuzat noi .

„Am văzut două reprize diferite, nu pot spune că am fost buni în prima repriză, însă am controlat jocul în cea de-a doua. Am făcut 6 transferuri fără să plătim vreun ban, au venit jucători liberi de contract.

Am făcut 6 transferuri fără să plătim vreun ban. Au venit șase jucători, dar am pierdut trei. Doi fundași sunt out, l-am pierdut și pe Tetteh.

S-a dus la echipa națională, s-a întors și s-a accidentat. Când se întâmplă astfel de lucruri nu e ușor să iei puncte”, a răbufnit Marius Șumudică la conferința de presă.

Yeni Malatyaspor, măcinată de probleme financiare: „Avem jucători neplătiți de mult timp”

La fel ca în precedentele apariții publice, acesta nu s-a sfiit să vorbească deschis despre cu care se confruntă echipa sa. În condițiile date, salvarea de la retrogradare tinde să devină o misiune imposibilă.

„Sunt probleme și în interiorul echipei. Nu vreau să vorbesc despre ele, pentru că sunt problemele administrației. Ei ar trebui să le rezolve, eu sunt antrenorul.

Încerc să îmi motivez jucătorii. Echipa mea a încercat astăzi să arate motivație pe teren. Dacă nu ai o relație bună cu soția ta când ești acasă, nu va funcționa.

Avem jucători neplătiți de mult timp. Să fii antrenorul unei astfel de echipe nu e ușor. Ar trebui știută și situația mea. Toată lumea vine la mine, ‘Șumudică, Șumudică!’.

Nici munca mea nu e ușoară. Președintele clubului face tot ce poate. Nu am văzut o astfel de situație dramatică în 20 de ani de carieră”, a adăugat Șumudică.

În următoarea etapă, – care ocupă ultimul loc în prima ligă din Turcia, cu doar 16 puncte acumulate – va avea parte de o nouă deplasare, pe terenul celor de la Sivasspor. Aceștia au fost învinși categoric în ultima etapă, scor 1-5, de Gaziantep, echipa la care evoluează românii Alin Toșca și Alexandru Maxim.