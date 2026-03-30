Marius Șumudică a ajuns de urgență la spital: "N-am avut niciodată asemenea dureri"

Momente delicate pentru Marius Șumudică. Ce a pățit antrenorul român și de ce a ajuns de urgență la spital. Toate detaliile sunt pe Fanatik.ro.
Mihai Dragomir
30.03.2026 | 12:43
Marius Sumudica a ajuns de urgenta la spital Nam avut niciodata asemenea dureri
Clipe teribile pentru Marius Șumudică (55 de ani). De ce a mers de urgență la spital. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
O nouă urgență în rândul antrenorilor de fotbal români. După episodul cu Mircea Lucescu (80 de ani), ajuns de urgență la spital după ce a leșinat în cantonamentul echipei naționale, și Marius Șumudică (55 de ani) a fost nevoit să meargă de urgență pe mâna doctorilor. Vezi pe Fanatik.ro ce a pățit tehnicianul și cu ce s-a confruntat până la 4 dimineața.

Marius Șumudică, de urgență la spital. Ce a pățit, de fapt, antrenorul român

Ghinion teribil pentru antrenorii români în această perioadă. După ce Mircea Lucescu a leșinat în cantonamentul echipei naționale și a fost dus de urgență la spital, și Marius Șumudică a trecut prin clipe neplăcute. Antrenorul român, recent rămas liber de contract după despărțirea de saudiții de la Al-Okhdood, a mers de asemenea de urgență la spital.

FANATIK a aflat chiar de la el că a făcut otită (n.r. – o inflamație / infecție a urechii, care afectează urechea externă, medie sau internă și se manifestă prin dureri intense, secreții, auz diminuat etc.). Tehnicianul a mărturisit că nu a trecut niciodată în viața lui prin astfel de dureri și că nu a mai putut rezista în casă, prezentându-se cât mai rapid posibil la urgențe.

„Să vă mai dau o știre interesantă. Nu doar Mircea Lucescu a stat la spital. Mai este un apropiat al său care a mers de urgență la spital, unde a stat până la 4 dimineața și aproape că nu a dormit. Marius Șumudică mi-a scris că a dormit până acum și că a făcut pe el de durere. A zis că niciodată nu l-a durut așa de tare. Nu știe cum e o naștere, dar dureri cum a avut noaptea trecută nu a avut în viața lui.

S-a dus de urgență la spital, a făcut otită. L-au curățat, a stat până la 4 dimineața în urgență. Tot un apropiat al lui Mircea Lucescu. A zis că în viața lui nu a avut asemenea dureri. A spus că a fost îngrozitor, s-a speriat și a plecat de urgență la spital”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Cine este înlocuitorul lui Marius Șumudică la Al-Okhdood

Marius Șumudică s-a despărțit zilele trecute de Al-Okhdood. Clubul saudit și-a informat fanii în mediul online la 10 zile de la momentul în care FANATIK a anunțat în exclusivitate ruptura dintre cele două părți.

Înlocuitorul românului este Fathi Al-Jabal, un tunisian în vârstă de 63 de ani, care a fost până acum liber de contract încă din vara anului trecut. El o pregătise ultima dată pe Asswehly SC, formație din Libia.

  • 5 ianuarie 2026 a fost data când Marius Șumudică a fost prezentat la Al-Okhdood
  • 14 meciuri a bifat antrenorul român pe banca saudiților

Marius Șumudică a ajuns de urgență la spital

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
