Marius Șumudică a ales între Universitatea Craiova și U Cluj! Pe cine vede favorită la titlu

CE TREBUIE SĂ ȘTII Cine câștigă titlul dintre Universitatea Craiova și U Cluj. Verdictul lui Șumudică

Marius Șumudică (55 de ani) a tras concluziile după etapa a 3-a din play-off-ul SuperLigii. Fost campion al României, cu Astra Giurgiu, antrenorul a ales echipa pe care o vede principala favorită la titlu dintre Universitatea Craiova și U Cluj.

După primele etape din play-off, Universitatea Craiova și U Cluj au devenit principalele favorite la titlu. Cele două Universități împart prima poziție, fiecare cu câte 36 de puncte. În spatele lor se află Rapid, pe locul 3, cu 31 de puncte. În următoarea etapă, cele două formații se vor înfrunta în meci direct, luni, 13 aprilie, de la ora 21:30. În etapa a 3-a, iar

„(n.r. – Cum a fost Craiova – CFR?) Un meci bun, un meci peste medie, dar pe mine m-a încântat Craiova. Mi-a plăcut modul de abordare, primii la minge, și-au câștigat duelurile. În momentul în care îți permiți să vii de pe bancă cu Baiaram, Nsimba și Băluță, îți dă o siguranță și impresia că U Craiova în momentul de față are un lot foarte bine structurat. Joacă unul dintre cele mai frumoase sisteme. Cu unghiuri foarte bune de joc, ies foarte bine cu construcție de jos, pun presiune pe adversar, fac pressing avansat. O echipă foarte bună, care a demonstrat că nu întâmplător a ajuns acolo unde e în momentul de față.

Cele două echipe, U Cluj și U Craiova, arată cel mai bine din acest play-off. Cred că următorul meci va fi decisiv. Cine va câștiga meciul va lua o opțiune serioasă în lupta la titlu, chiar dacă după mai rământ 5-6 jocuri. Dacă mai câștigă 2-3 din ele sunt campioni.

(n.r. – Cine e mai solidă? Craiova sau U Cluj?) Craivoa are mult mai multă calitate. U Cluj e mai așezată, mai pragmatică, cu jucători cu experiență, dar Craiova și din punct de vedere al lotului, mult mai bine structurată. Cred că are un plus Craiova”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

35 de ani au trecut de la ultimul titlu de campioană ajuns în Bănie

0 titluri de campioană are U Cluj în 107 ani de istorie