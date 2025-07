Marius Șumudică a amintit de FCSB când a fost întrebat direct: „Te mai întorci vreodată la Rapid?”

. Fostul antrenor al Rapidului a fost întrebat dacă va mai accepta să revină pe banca tehnică a giuleștenilor.

Marius Șumudică nu are remușcări: „Nu regret nimic din ce am făcut la Rapid”

Horia Ivanovici a comentat debutul giuleștenilor în SuperLiga: „Mă uitam la meciul cu Piteștiul și prin prima repriză se loveau mingile de fundașii Rapidului”. Marius Șumudică a intervenit imediat: „La mine erau în poartă deja, stai liniștit. La norocul meu de anul trecut erau în poartă”.

Horia Ivanovici a răspuns amuzat, și apoi a fost completat de Marius Mitran: „Fix la asta mă gândeam, jur! Dacă era Șumudică vreo două erau goluri”, /„Nu dădea ăla în bară niciodată”.

Marius Șumudică nu a rămas cu resentimente față de giuleșteni: „Nu mai contează, a fost un episod plăcut. Pentru mine, Rapid e Rapid și va însemna în continuare. Am încercat să fac cât am putut eu și din păcate atât s-a putut la momentul respectiv și eu nu regret nimic din ceea ce am făcut la Rapid”.

Marius Șumudică ar putea să se întoarcă la Rapid pe viitor? „Relația mea cu domnul Șucu a rămas aceeași”

Marius Șumudică e împăcat cu decizia luată: „Doar că n-am reușit să merg cu Rapidul în cupele europene, ceea ce am promis și drept dovadă am fost cel care mi-am dat demisia și cred că am avut coloană vertebrală. Am spus de la început că dacă nu voi califica în cupele europene voi pleca. Și am plecat”.

Rapidistul a răspuns apoi la întrebarea directă a lui Horia Ivanovici: „(n.r. Sincer, te mai întorci vreodată la Rapid?) Niciodată să nu spui niciodată. Nu știu ce se întâmplă în viața asta. Se pot întâmpla multe. Am refuzat eu FCSB-ul, aveam contractul pe masă și l-am refuzat. Niciodată să nu spui niciodată.

Au fost niște probleme care s-au întâmplat acolo și nu mai contează. Nu vreau să mă întorc la episodul Rapid. A fost un episod din viața mea și atât am putut să fac.

Relația mea cu domnul Șucu a rămas aceeași ca atunci când eram antrenor. Îți dau cuvântul meu de onoare că niciodată nu știi unde poți ajunge antrenor"