Marius Șumudică a analizat pe toate fețele transferul lui Moruțan la Rapid! Marea problemă pe care o au giuleștenii: „Nu poate!”

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Marius Șumudică a făcut o analiză amplă asupra transferului lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Antrenorul lui Al-Okhdood crede că urmează ca Gâlcă să aibă destul de multe bătăi de cap prin prisma acestei mutări.

Marius Șumudică vede o mare problemă la Rapid după transferul lui Olimpiu Moruțan

Este vorba bineînțeles despre discuția referitoare la poziția pe care ar urma să fie folosit internaționalul român la echipa din Giulești. Fostul tehnician rapidist consideră că Moruțan nu dă chiar cel mai bun randament al său pe postul de mijlocaș ofensiv în 4-2-3-1. Astfel, pentru ca el să poată fi trimis în flancul drept al liniei ofensive, acolo unde pare că s-ar simți cel mai bine, ar fi nevoie în linii mari ca unul dintre Petrila și Dobre să fie „sacrificați” într-o anumită măsură, iar jocul echipei să piardă unul dintre atuurile principale, respectiv viteza.

„Nu știu ce să zic. Este clar un jucător care își dorește să revină în circuitul echipei naționale. Un jucător care va ajuta Rapidul, dar nu știu în ce poziție va ajuta Rapidul. Din punctul meu de vedere nu poate să joace număr 10.

Asta e o problemă. Eu cred că cel mai bun randament pe care îl dă Moruțan în dă în dreapta, să intre pe piciorul stâng, ceea ce făcea și la echipa națională. Eu nu cred că, din punctul de vedere al poziției și la ceea ce își dorește el, nu cred că se simte foarte bine număr 10, să joace între linii, cu spatele la poartă.

Nu este nici un jucător care să rupă ritmul de viteză. Ok, este un jucător de pasă finală, dar care, în opinia mea, cel mai bun randament îl dă în banda dreaptă. Și aici va fi o problemă.

Ce crede Șumudică despre varianta Alex Dobre vârf

Nici asta nu cred (n.r. despre varianta Dobre atacant și Moruțan în dreapta). Dobre are nevoie să simtă linia, are nevoie la fel de spațiu, să vină la primit, să dea și să plece. Acolo, între doi fundași centrali, chiar între trei fundași centrali, depinde ce sistem joacă echipele adverse, este mai greu. Și eu am încercat să-l folosesc vârf și nu se descurca așa cum se descurcă în bandă.

De fapt, el cel mai bine se descurcă în banda stângă, nu în banda dreaptă. Chiar dacă este golgheter în momentul de față. Eu știu că juca, când a jucat și în Franța, la Dijon, juca bandă stângă. Și în Portugalia la fel, bandă stângă, să intre pe piciorul drept”, a spus Marius Șumudică

Marius Șumudică este de părere că Moruțan nu poate juca inter în 4-3-3

Pe de altă parte, antrenorul a eliminat și posibilitatea ca sistemul actual de la Rapid, 4-3-3, să fie menținut, cu Petrila și Dobre în continuare titulari pe benzi și cu în poziție de inter. Asta pentru că el consideră că internaționalul român nu poate îndeplini cu real succes acest rol.

„(n.r. Despre situația în care ar urma să iasă Petrila din primul 11) Vor pierde din viteză, e clar, atuul lor de bază. Pe atac pozițional încă au probleme. Rapidul, pe construcția asta, dacă îl vor folosi pe Moruțan număr 10, e clar că atunci Tobias (n.r. Christensen) trebuie să vină lângă un închizător.

Moruțan nu poate să joace inter, e greu, nu are capacitatea să joace în 4-3-3 în momentul de față. Asta este părerea mea. Și atunci, Tobias, coborând și jucând mult mai jos, vor încerca să lege jocul mai mult.

E clar că vor câștiga un jucător inventiv, un jucător de pasă finală, un jucător care are calitate, dar care nu înțeleg de ce nu s-a impus nici în Grecia, la Aris”, a mai spus Marius Șumudică.