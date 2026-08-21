Marius Șumudică a anunțat despărțirea de căpitan înainte de CFR – FCSB: „A plecat deja din oraș!”. Exclusiv

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dar se află într-o situaţie foarte delicată. Sunt mari probleme financiare la echipa antrenată de Marius Şumudică, iar din acest motiv mai mulţi jucători au plecat de la club.

Marius Şumudică a confirmat despărţirea de Djokovic: „A plecat deja din oraş”

Ultimul intrat pe această listă este Damjan Djokovic, FANATIK. Marius Şumudică a intervenit la FANATIK SUPERLIGA şi a confirmat informaţiile noastre, spunând că Djokovic, unul dintre căpitanii echipei, este deja în drum spre Croaţia:

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„Nici eu nu ştiu care e situaţia. Nu mi s-a explicat nimic, nu ştiu ce se întâmplă. Am văzut pe grup aseară şi am citit la voi, văd că aţi rămas tot la fel de bine informaţi, că Djokovic a reziliat contractul. Pregătisem jocul, mă bazam pe el, dar, din păcate, a reziliat şi pleacă.

Djokovic a plecat deja din oraş, spre Croaţia, spre casă. A înştiinţat clubul. Avea memoriu băgat dinainte şi a rupt contractul. Este o pierdere mare. Era căpitanul echipei, el cu Camora. Liderii echipei după retragerea lui Cipri Deac. Este o pierdere mare. Se dă un semnal negativ în vestiar. Clar!”, a spus Marius Şumudică.

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Probleme mari înaintea meciului cu FCSB: „Care sunt valizi, să fie bărbaţi şi să joace”

Antrenorul a dezvăluit că speră să nu mai existe plecări până la derby-ul cu FCSB de duminică seara. din cauza interdicţiei la transferuri dictată de FIFA, care blochează aducerea de noi jucători:

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„Sper să nu mai plece din jucători până la meciul cu FCSB. Care sunt valizi, să fie bărbaţi şi să joace. Mi-am asumat. Speram să pot aduce jucători, vorbisem deja să vină jucători, dar mă lovesc de această insolvenţă. Nu ştiu exact ce se întâmplă şi trebuie să aşteptăm când va fi ridicată interdicţia de la FIFA. Cu siguranţă se va ridica, dar nu ştim cât durează”, a spus Şumudică.

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