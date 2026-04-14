Marius Şumudică a anunţat favorita la titlu în SuperLiga după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0. Semnal de alarmă pentru echipa lui Bergodi

ADVERTISEMENT

U Cluj – Universitatea Craiova a fost capul de afiș al etapei cu numărul 4 din play-off-ul SuperLigii. Gazdele au profitat de faptul că au marcat repede, în minutul 15, prin Stanojev, ca peste doar alte 5 minute Etim să vadă cartonașul roșu. Oltenii nu au putut reveni în joc, iar elevii lui Cristiano Bergodi reușind să mai marcheze de trei ori, tabela de scor arătând la final 4-0. Cum a văzut Marius Șumudică derby-ul de pe Cluj Arena.

Marius Şumudică a anunţat favorita la titlu în SuperLiga după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a transmis că, în urma parcursului perfect din play-off, U Cluj este principala favorită la titlu, iar singura contracandidată este Universitatea Craiova. Antrenorul este de părere că „studenții” sunt în proporție de 90% deja calificați în cupele europene și a ținut să laude tot ce se întâmplă la nivelul clubului.

ADVERTISEMENT

„E clar că, legând patru victorii, acum U Cluj pare favorită. Are un parcurs bun. Este o echipă care nu joacă sub presiunea titlului, este o echipă care pleacă ca outsider, adică nimeni nu se aștepta să ajungă aici și să aibă parcursul ăsta. Ajunge în play-off, iar, având un buget inferior echipelor de acolo, presiunea nu vine de la nimeni: nici de la președinte, nici de la altcineva. Practic, joacă dezinvolți, joacă de plăcere, au jucători cu experiență, au venit cu un plus de valoare în momentul în care au făcut transferurile. Au și un antrenor experimentat și iată că, în momentul de față, putem vorbi despre U Cluj ca, să zic așa, o favorită, având în vedere cele patru victorii.

În momentul în care intri în play-off, este un alt campionat. Începând foarte bine play-off-ul, e greu să mai fii ajuns de cineva. Adică, practic, ar însemna de acum încolo să piardă 3-4 meciuri, iar celelalte echipe să câștige, pentru ca ei să piardă locul de cupele europene. Ei, în momentul de față, cred că în proporție de 90% sunt calificați într-o cupă europeană. Mai au și un meci cu Argeș, la Mioveni, în semifinala Cupei. Să spunem că FC Argeș i-ar scoate din cupă, dar, având în vedere parcursul din play-off, ei sunt în proporție de 90% deja calificați în cupele europene. Au șanse foarte mari să câștige campionatul în momentul de față. Din punctul meu de vedere, doar două echipe se mai bat la titlu în momentul de față: ei și Universitatea Craiova”, a declarat Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

Cupa României va decide finalul de campionat

În continuare, Marius Șumudică a amintit faptul că nu mai puțin de patru echipe din play-off sunt angrenate și în Cupa României, competiție care a ajuns în faza semifinalelor. , însă și anumite strategii vor fi făcute, cel mai facil pas pentru cupele europene fiind câștigarea unui trofeu.

ADVERTISEMENT

„Mai este și traseul din Cupă, care este foarte important. Și, având această semifinală, valoric, în momentul de față, chiar dacă vor întâlni un FC Argeș destul de puternic, mai ales pe teren propriu, eu cred că U Cluj poate elimina FC Argeș și atunci va juca o finală de Cupă, fie că e Craiova, fie că este Dinamo.

ADVERTISEMENT

Și acum, să știi că, la sfârșitul acestei săptămâni, ei vor juca în campionat, după care, la 3-4 zile, vor juca semifinalele de cupă. Și depinde de cum vor gestiona această situație. Îl auzeam și pe Dani Coman ieri spunând că vor face o strategie. Se gândesc să meargă în continuare și pe campionat, să-și joace șansele la un loc mai sus în play-off, iar fiecare echipă are probabil strategia ei.

Aici va interveni valoarea lotului, unde Craiova stă foarte bine, din punctul meu de vedere, fiindcă, atâta timp cât îi ții pe bancă pe Baiaram, pe Nsimba, pe Crețu, pe Bancu, care a fost suspendat, înseamnă că ai soluții foarte, foarte bune. Din punctul meu de vedere, și Rapidul are o bancă destul de ofertantă, însă nu mai este angrenat în lupta la titlu. Nu știu ce se va întâmpla în lupta pentru titlu, pentru că poți să ai o serie bună, dar e greu să cred, la cum joacă Rapidul în momentul de față, că poate avea 4-5 victorii consecutive. În schimb, nu mai sunt în Cupă și se pot concentra doar pe campionat”, a adăugat Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

U Cluj, cea mai în formă echipă din play-off

Deși începutul de sezon nu a fost tocmai bun, U Cluj având o formă sub așteptări, lucru ce a dus la demisia lui Ioan Ovidiu Sabău, aducerea lui Cristiano Bergodi a revitalizat echipa. Italianul a readus echipa pe linia de plutire, iar Marius Șumudică consideră faptul că și .

„Craiova va avea și meciul direct cu U Cluj, acasă. Poate Rapidul merge și bate la Craiova, nu știi ce se întâmplă. Și eu, când eram jucător, am bătut la Craiova 2-1 și nimeni nu ne dădea nicio șansă, era Rădoi antrenor. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla! Acum noi facem supoziții.

Ieri a contat și faultul lui Etim, care și-a lăsat echipa în 10 oameni. În schimb, U Cluj este o echipă bine articulată, cu talie. Au un portar foarte bun, Gertmonas. Au nimerit și transferurile: Drammeh, pe benzi Macalou. Au o poftă mare de fotbal, se vede că își doresc foarte mult. Totodată, autoritățile s-au ocupat de gazon, care arată impecabil, iar suporterii sunt alături de echipă. Până acum nu a existat o presiune aparte, dar de acum înainte va apărea presiunea primului loc și visul de a deveni, pentru prima oară în istorie, campioană.

Va apărea presiunea, dar, din punctul meu de vedere, jucătorii sunt pregătiți să o ducă. Au fotbaliști cu experiență, precum Chipciu, Nistor sau Bic. Mai sunt și străinii, Coubiș, care pare că joacă de 3-4 ani la ei. Gertmonas este un jucător de echipă națională, au jucători under foarte buni. Mai este și Stanojev, care are o explozie aparte”, a conchis Marius Șumudică.