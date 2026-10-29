Marius Șumudică a anunțat în direct că a plecat la București imediat după CFR – U Cluj. „Așa am decis”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a oferit explicații după înfrângerea suferită de CFR Cluj în derby-ul cu Universitatea Cluj, din Cupa României, scor 1-3. Antrenorul a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că a plecat la București imediat după partidă, fără să aibă vreo discuție cu jucătorii în vestiar. Tehnicianul a explicat motivul deciziei și a lansat un atac dur la adresa programărilor, susținând că echipa sa este dezavantajată de calendarul competițional.

Marius Șumudică a plecat la București după CFR – U Cluj. De ce a luat această decizie

Marius Șumudică a surprins după . Tehnicianul a dezvăluit că a părăsit Clujul și a plecat spre București, în condițiile în care echipa sa trebuie să pregătească deja următorul meci, cel cu Petrolul. Antrenorul a precizat că nu a discutat cu fotbaliștii după înfrângere, însă a subliniat că aceasta este procedura pe care o urmează de obicei. Șumudică preferă să le ofere jucătorilor timp să se liniștească, înainte de a analiza împreună greșelile și aspectele pozitive ale partidei.

ADVERTISEMENT

„Eu am plecat la București acum, nu am avut nicio discuție. În general, nu vorbesc după meci, nu intru în cabină. A doua zi îi las să se liniștească, apoi fac analiza, le arăt lucrurile bune, rele, dar nu prea am timp. Azi mi-am permis să plec la București mai devreme, pentru că azi e doar recuperare și nu am ce face cu jucătorii. Ei vor călători, deci urmează alte cheltuieli. Le mulțumesc lui Marian Copilu și domnului Zăvăleanu, domnului Varga pentru că i-am rugat să mă aducă de azi la București, fiindcă mai avem doar mâine la dispoziție.

Nu am ce face, vom face mâine un antrenament scurt, ceva, și vine meciul cu Petrolul. Ieri am jucat la 21:30, imaginează-ți că până au plecat jucătorii s-a făcut 1 noaptea, deci a fost o noapte…”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Șumudică, atac la programările din Cupa României: „Noi am fost oaia neagră”

Dincolo de plecarea sa la București, Marius Șumudică s-a arătat extrem de nemulțumit de . Antrenorul susține că echipa sa a fost dezavantajată în ambele etape ale Cupei României, fiind obligată să dispute trei partide într-un interval de numai șase zile. Șumudică a comparat situația CFR-ului cu cea a adversarei din derby, Universitatea Cluj, despre care a afirmat că a beneficiat de mai multe zile de odihnă.

ADVERTISEMENT

„Cadouri, a venit Crăciunul mai devreme. Am fost obligat să schimb o mare majoritate a jucătorilor cu probleme medicale. Pe câțiva dintre ei încerc să-i recuperez până la meciul cu Petrolul de peste două zile. Noi și cu Rapid jucăm trei meciuri în șase zile. Eu am vrut să atrag atenția că CFR este singura echipă care în ambele meciuri de Cupă, atât la Sepsi, cât și acum, a fost programată pe durata a șase zile. Deci în ambele perioade a fost la fel.

ADVERTISEMENT

Noi am mers șase ore cu autocarul, ne-am întors înapoi, pentru că nu ne permite partea financiară, apoi ne-am dus la Csikszereda, iar ne-am întors șase ore și asta în decurs de patru zile. Apoi am jucat cu Farul, unde s-a văzut lipsa de prospețime, am făcut 0-0. Cam asta e problema pe care am atras atenția. În ambele etape ale Cupei, noi am fost oaia neagră a programărilor”, a spus Șumudică.

Tehnicianul consideră că diferențele dintre perioadele de recuperare ale echipelor influențează inclusiv posibilitatea antrenorilor de a folosi cel mai bun „11”: „Nu vreau să fac comparație cu Rapid sau altcineva, ci mă compar cu adversarii pe care-i întâlnesc. Mă compar cu U Cluj, ei care au jucat vineri, eu duminică, deci au avut două zile în plus. Și-au permis să alinieze cea mai bună formație, având în vedere că ei joacă luni meciul de acasă, iar eu sâmbătă.

ADVERTISEMENT

Ei joacă trei meciuri în zece zile, eu în decurs de șase. Așa că nu cred că există echidistanță, nu există nimic. Nu știu cine programează meciurile. Am fost forțat și nevoit să schimb opt titulari de la meciul cu Dinamo. În condițiile date, noi am pierdut pe trei cadouri”, a continuat antrenorul CFR-ului.

Marius Șumudică explică înfrângerea cu U Cluj: „Am fost nevoit să schimb opt titulari”

Antrenorul CFR-ului a vorbit și despre problemele întâmpinate în gestionarea lotului. Șumudică a dezvăluit că are la dispoziție 33 de fotbaliști, iar situația financiară a clubului nu permite rezilierea unor contracte pentru reducerea numărului de jucători. În același timp, tehnicianul a explicat că a încercat să profite de meciul din Cupa României pentru a evalua fotbaliștii care au evoluat mai puțin.

„Am 33 de jucători în momentul de față, deci e greu să antrenezi, să faci orice. CFR nu-și permite să rupă contracte în momentul de față. Trebuie să fac antrenamente cu 33 de jucători. Am ales jucători să le dau minute, să vedem nivelul. Le-am spus că îmbracă tricoul CFR-ului, că este un derby. Cred că nu am jucat rău, chiar dacă am pierdut la două goluri. Noi am avut ocazii clare și nu am marcat, prin Kresic, Biliboc, când noi făceam 1-0 atunci. La meciuri de genul acesta, când nu marchezi și întâlnești o echipă motivată, te taxează”, a explicat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.