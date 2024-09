Rapidul s-a apropiat de zona de play-off după succesul cu 2-1 în fața celor de la Unirea Slobozia, însă Marius Șumudică este în continuare nemulțumit de felul în care se exprimă echipa sa, mai ales din punct de vedere defensiv.

Marius Șumudică a anunțat o accidentare de ultimă oră la Rapid: „Va lipsi 4-5 luni. Ăsta este adevărul”. Probleme și cu Hromada

a adus liniștea la Rapid după din etapa a zecea, scor 2-1, dar succesul acesta nu a rezolvat problemele de la Rapid, care are câteva absențe importante la nivelul lotului. Tehnicianul giuleștenilor a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre Paul Iacob, jucătorul care va suferi o intervenție chirurgicală și care va absenta pentru o perioadă de 4-5 luni.

În același timp, „Șumi” a vorbit și despre situația lui Hromada, care, din informațiile FANATIK, .

„Sunt multe probleme pe care voiam să le scot în evidență, să le spun, fiindcă publicul nu le știe. Iacob are o hernie de disc și va trebui operat, zilele acestea urmează să aibă intervenția chirurgicală care implică 4-5 luni de repaus și recuperare. Eu nu am avut nimic cu băiatul, toată lumea spunea că de la incidentul avut cu suporterii eu am venit să mă răzbun.

Eu nu am venit să răzbun pe nimeni, pentru că asta ar însemna să mă răzbun pe mine și pe munca mea și nu ar fi ok față de jucători. Eu tot timpul i-am respectat și nu aș fi făcut asta niciodată. Ăsta este purul adevăr la Iacob, ceea ce s-a întâmplat cu el. La Hromada tot timpul striga lumea prin tribune că de ce l-am scos.

Sunt lucruri pe care ei nu le știu, dar trebuie să le afle. Hromada două meciuri l-am scos la pauză, se simte încărcat, simte aductorul foarte încărcat și este la limită. Prefer să nu se rupă și să stăm fără el o lună și jumătate sau două luni. Mai bine îl protejez un meci sau o săptămână și îl am în următorul meci, până când vom reuși să îl punem la punct și să aibă o pregătire ok.

Eu îl am pe el și pe Emmers care vin după trei-patru luni de inactivitate. Nu s-au antrenat cu echipa, nu s-au antrenat în grup. Onea a stat două luni și jumătate, nu e ușor să îi angrenezi într-un sistem și într-un program de pregătire care să fie la capacitate maximă. E foarte greu”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Victor Angelescu: „Nu avem nicio victorie pe Giulești”

Victor Angelescu și speră ca echipa antrenată de Marius Șumudică să aducă și primul succes pe Giulești în acest sezon. În etapa următoare, giuleștenii vor înfrunta Oțelul, formație care nu a pierdut niciun meci în actuala stagiune.

„Am avut un început de sezon dezastruos. Dar m-am bucurat la meci. Am făcut un meci bun și cred că este poate primul meci solid făcut, nu doar pe o perioadă a jocului.

Am făcut un joc bun în ambele reprize. Am arătat mai bine fizic. Dar până la urmă am bătut Unirea Slobozia care a promovat acum, să fim serioși.

Important este să batem Oțelul. Dacă nu batem Oțelul, suntem o echipă de jumătatea clasamentului și nu îmi doresc asta. Nu avem nicio victorie pe Giulești și nu este normal. Jucătorii trebuie să fie foarte concentrați”, a spus Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Sumudica A ANUNTAT ACCIDENTARILE Rapidului: “LUMEA TREBUIE SA STIE ADEVARUL!”