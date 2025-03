Marius Șumudică a anunțat un nou debut la Rapid după 0-0 cu FCSB. „E un jucător de play-off”

, iar pe banca de rezerve s-a aflat în premieră un jucător, anume Peter Ademo. încă nu a apucat încă să debuteze pentru echipa în alb-vișiniu.

Marius Șumudică: „Peter Ademo va avea șansa lui! Va juca la Hermannstadt”

Marius Șumudică a fost întrebat la FANATIK SUPERLIGA despre situația lui Peter Ademo, care nu a apucat încă să debuteze pentru Rapid. Antrenorul „feroviarilor” s-a arătat mulțumit de nivelul jucătorului nigerian și a transmis că va juca, cel mai probabil, cu FC Hermannstadt. Totodată, „Șumi” a recunoscut că noul mijlocaș are calități bune pentru play-off-ul SuperLigii.

ADVERTISEMENT

„Nu aveam cum să îl bag duminică. Am jucat cu Grameni ca under, pentru că Borza nu a fost disponibil. Nu mi-am dorit să joc în trei fundași centrali și să îl introduc pe Ignat. Mă gândisem la începutul săptămânii să joc așa, după care am vrut să pun presiune.

Știam că nu am nimic de pierdut la meciul acesta. Dacă pierdeam, rămâneam cu 45 de puncte, care înseamnă 23 de puncte în play-off. Am făcut egal și am rămas tot cu 23, doar că acum nu mai sunt rotunjite.

ADVERTISEMENT

Ademo va avea șansa lui și cred că la Hermannstadt va juca. Cred că va juca la Hermannstadt, dar nu știu dacă de la început. Este un jucător bun, un jucător de nivelul primelor echipe din campionatul nostru. E un jucător de play-off”, a declarat Marius Șumudică.

Peter Ademo, „coșmarul” Farului din UEFA Champions League

Deși se află pentru prima oară în campionatul României, Peter Ademo nu este străin de formațiile care activează în SuperLigă. Mijlocașul s-a întâlnit cu Farul Constanța în sezonul 2023/2024 în preliminariile UEFA Champions League, când acesta evolua la Sheriff Tiraspol, iar „marinarii” nu au amintiri prea plăcute cu jucătorul nigerian.

ADVERTISEMENT

Concret, în sezonul trecut. Victoria lui Sheriff Tiraspol a fost cu atât mai dureroasă, având în vedere că reușita mijlocașului nigerian a venit în reprizele de prelungire, când moldovenii reușeau să se califice mai departe în competiția supremă continentală.

ADVERTISEMENT

700.000 de euro este cota de piață a lui Peter Ademo