Marius Șumudică a avut doi „clienți” la FCSB după 1-3 la Basel. „Eu l-am lăudat mereu la Gigi, dar… Plus greșeli impardonabile”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a urmărit partida Basel – FCSB 3-1. Tehnicianul român a analizat jocul prestat de campioana României și a spus unde s-a pierdut, de fapt, partida. Pe cine a învinuit pentru eșecul din Elveția.

Marius Șumudică a dat vina pe Ștefan Târnovanu după Basel – FCSB 3-1

FCSB a venit fără niciun punct acasă după deplasarea cu Basel. Bucureștenii au fost cât pe ce să smulgă un punct, însă gazdele au forțat și s-au impus la final cu scorul de 3-1. Marius Șumudică n-a fost încântat de ceea ce a văzut.

ADVERTISEMENT

Deși , Marius Șumudică a catalogat ieșirea acestuia din poartă drept o „greșeală impardonabilă” care a sabotat șansele echipei sale la un rezultat mare.

„L-am lăudat pe Târnovanu, eu am fost cel care, de față cu Gigi, mereu în contradictoriu, am spus că este unul dintre cei mai buni portari și în continuare am încredere în el. I-a ținut în viață în foarte multe meciuri, dar iată că face o greșeală impardonabilă și FCSB-ul rămâne în 10. Dacă FCSB-ul nu rămânea în 10, jucau 11 la 11, la modul cum arată în momentul de față echipa, cum și-au revenit și din punct de vedere fizic, eu cred că le puneau mult mai multe probleme celor de la Basel.

ADVERTISEMENT

În momentul de față FCSB-ul a pierdut o șansă mare. Au rămas în subsolul clasamentul acolo, e foarte greu să se mai califice. Ei mai au de jucat cu Steaua Roșie, care deja au 4 puncte. Mai au de jucat cu Feyenoord, care au 3 puncte, care mai au de jucat un meci, dar destul de greu. Cu Dinamo Zagreb și cu Fener, care au deja câte 7 puncte. Din punctul meu de vedere sunt meciuri foarte grele și în care e greu să acumulezi puncte”, a spus inițial Marius Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

De ce trebuia FCSB să o bată, de fapt, pe Basel

Marius Șumudică a punctat și cât de importantă ar fi fost victoria cu Basel pentru FCSB. Tehnicianul român a subliniat încă o dată că soarta meciului ar fi fost cu totul alta dacă jocul se disputa în egalitate numerică.

„Un sistem foarte bine gândit. Aveau nevoie de un sistem cu un singur închizător, cu Șut. Ați văzut ce înseamnă Tănase și cu Olaru în zona centrală, chiar dacă au jucat în 10 oameni, ce exprimare are FCSB-ul. Cu un Bîrligea foarte, foarte bătăios, dar fără realizări în continuare la nivelul ăsta!

ADVERTISEMENT

E adevărat că au întâlnit Basel, care în ultimele meciuri de acasă au câștigat 2-0 cu Zurich, au bătut pe Winterthur cu 3-0 și au bătut și pe Stuttgart, 2-0. Dar mi s-a părut o echipă accesibilă, o echipă care au pierdut cu Luzern acasă, de exemplu, am văzut meciul, 2-1. Adică o echipă care 11 la 11 era abordabilă.

FCSB a pierdut o șansă mare. Mai ales datorată acestui Târnovanu care iese și nu înțelegeam cum se apăra în fața arbitrului și spunea că nu știe, că l-a lovit pe la sub braț sau ceva de genul ăsta. El, în poziția respectivă, mai bine nu deschizi brațele să iei roșu. Rămâi, e 1-0, dar ai șansă, ești 11 la 11”, a mai spus antrenorul român.

Pe cine a mai criticat Marius Șumudică de la FCSB după 1-3 cu Basel

Ulterior, Șumudică l-a pus la punct și pe fundașul central Ngezana, Antrenorul nu își explică prestațiile tot mai slabe ale jucătorului sud-african.

„Ngezana și cu Șut sunt cei mai prost notați jucători. Adică, fără reușite, în continuare. Șut traversează o perioadă proastă, să zic așa, din punct de vedere al jocului, ceea ce nu obișnuia. Ngezana, la penalty, ca să vezi ce înseamnă Dumnezeu, el dacă te uiți nu are tendința să joace mingea cu mâna. Este henț clar, dar el mai mult e preocupat să-și tragă omul lângă el care sparge zidul și deschide brațul. Acolo este vina un pic comună. Nu îi iau apărarea lui Ngezana.

Face niște greșeli impardonabile. Adică face niște greșeli care nu poți să le faci în postură de ultim apărător, mai ales că joci în 4. Deci nu se poate așa ceva. Face niște greșeli care sunt inacceptabile”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.