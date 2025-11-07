Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică a avut doi „clienți” la FCSB după 1-3 la Basel. „Eu l-am lăudat mereu la Gigi, dar… Plus greșeli impardonabile”. Exclusiv

Marius Șumudică a analizat jocul prestat de FCSB în meciul pierdut cu 1-3 la Basel. Cine sunt fotbaliștii pe care i-a criticat și pe seama cărora a pus, de fapt, eșecul.
Mihai Dragomir
07.11.2025 | 16:27
Marius Sumudica a avut doi clienti la FCSB dupa 13 la Basel Eu lam laudat mereu la Gigi dar Plus greseli impardonabile Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Pe cine a criticat Marius Șumudică după Basel - FCSB 3-1. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a urmărit partida Basel – FCSB 3-1. Tehnicianul român a analizat jocul prestat de campioana României și a spus unde s-a pierdut, de fapt, partida. Pe cine a învinuit pentru eșecul din Elveția.

Marius Șumudică a dat vina pe Ștefan Târnovanu după Basel – FCSB 3-1

FCSB a venit fără niciun punct acasă după deplasarea cu Basel. Bucureștenii au fost cât pe ce să smulgă un punct, însă gazdele au forțat și s-au impus la final cu scorul de 3-1. Marius Șumudică n-a fost încântat de ceea ce a văzut.

ADVERTISEMENT

Deși Gigi Becali nu s-a arătat deranjat de eliminarea lui Ștefan Târnovanu, Marius Șumudică a catalogat ieșirea acestuia din poartă drept o „greșeală impardonabilă” care a sabotat șansele echipei sale la un rezultat mare.

„L-am lăudat pe Târnovanu, eu am fost cel care, de față cu Gigi, mereu în contradictoriu, am spus că este unul dintre cei mai buni portari și în continuare am încredere în el. I-a ținut în viață în foarte multe meciuri, dar iată că face o greșeală impardonabilă și FCSB-ul rămâne în 10. Dacă FCSB-ul nu rămânea în 10, jucau 11 la 11, la modul cum arată în momentul de față echipa, cum și-au revenit și din punct de vedere fizic, eu cred că le puneau mult mai multe probleme celor de la Basel.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

În momentul de față FCSB-ul a pierdut o șansă mare. Au rămas în subsolul clasamentul acolo, e foarte greu să se mai califice. Ei mai au de jucat cu Steaua Roșie, care deja au 4 puncte. Mai au de jucat cu Feyenoord, care au 3 puncte, care mai au de jucat un meci, dar destul de greu. Cu Dinamo Zagreb și cu Fener, care au deja câte 7 puncte. Din punctul meu de vedere sunt meciuri foarte grele și în care e greu să acumulezi puncte”, a spus inițial Marius Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: ”Louis Munteanu vrea 5.000.000 € la semnătură!”
Digisport.ro
Neverosimil: ”Louis Munteanu vrea 5.000.000 € la semnătură!”

De ce trebuia FCSB să o bată, de fapt, pe Basel

Marius Șumudică a punctat și cât de importantă ar fi fost victoria cu Basel pentru FCSB. Tehnicianul român a subliniat încă o dată că soarta meciului ar fi fost cu totul alta dacă jocul se disputa în egalitate numerică.

„Un sistem foarte bine gândit. Aveau nevoie de un sistem cu un singur închizător, cu Șut. Ați văzut ce înseamnă Tănase și cu Olaru în zona centrală, chiar dacă au jucat în 10 oameni, ce exprimare are FCSB-ul. Cu un Bîrligea foarte, foarte bătăios, dar fără realizări în continuare la nivelul ăsta!

ADVERTISEMENT

E adevărat că au întâlnit Basel, care în ultimele meciuri de acasă au câștigat 2-0 cu Zurich, au bătut pe Winterthur cu 3-0 și au bătut și pe Stuttgart, 2-0. Dar mi s-a părut o echipă accesibilă, o echipă care au pierdut cu Luzern acasă, de exemplu, am văzut meciul, 2-1. Adică o echipă care 11 la 11 era abordabilă.

FCSB a pierdut o șansă mare. Mai ales datorată acestui Târnovanu care iese și nu înțelegeam cum se apăra în fața arbitrului și spunea că nu știe, că l-a lovit pe la sub braț sau ceva de genul ăsta. El, în poziția respectivă, mai bine nu deschizi brațele să iei roșu. Rămâi, e 1-0, dar ai șansă, ești 11 la 11”, a mai spus antrenorul român.

Pe cine a mai criticat Marius Șumudică de la FCSB după 1-3 cu Basel

Ulterior, Șumudică l-a pus la punct și pe fundașul central Ngezana, care a comis henț la scurt timp după eliminarea lui Târnovanu. Antrenorul nu își explică prestațiile tot mai slabe ale jucătorului sud-african.

„Ngezana și cu Șut sunt cei mai prost notați jucători. Adică, fără reușite, în continuare. Șut traversează o perioadă proastă, să zic așa, din punct de vedere al jocului, ceea ce nu obișnuia. Ngezana, la penalty, ca să vezi ce înseamnă Dumnezeu, el dacă te uiți nu are tendința să joace mingea cu mâna. Este henț clar, dar el mai mult e preocupat să-și tragă omul lângă el care sparge zidul și deschide brațul. Acolo este vina un pic comună. Nu îi iau apărarea lui Ngezana.

Face niște greșeli impardonabile. Adică face niște greșeli care nu poți să le faci în postură de ultim apărător, mai ales că joci în 4. Deci nu se poate așa ceva. Face niște greșeli care sunt inacceptabile”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică a avut doi „clienți” la FCSB după 1-3 la Basel

Adrian Mutu a comentat convocările lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia. „El...
Fanatik
Adrian Mutu a comentat convocările lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia. „El nu ar trebui să lipsească din primul 11”. Ce spune despre cele „două dușuri” ale lui Dobre
Gigi Becali, dezvăluiri bombă despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB și câte...
Fanatik
Gigi Becali, dezvăluiri bombă despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB și câte milioane costa totul: „Nea Gigi, dacă nu vrei, să fii sănătos!”. Ce legătură are iubita lui Tavi Popescu! Exclusiv
Ngezana sau Bîrligea: cine a greșit la penalty-ul lui Basel? Fostul internațional nu...
Fanatik
Ngezana sau Bîrligea: cine a greșit la penalty-ul lui Basel? Fostul internațional nu are dubii! El este „noul Baciu” de la FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la...
iamsport.ro
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la alegeri: 'Asta i-am transmis'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!