Marius Șumudică a avut și un remarcat după România – Canada 0-3: „A meritat din plin să fie la echipa națională”. Cum a comentat gafa lui Moldovan

România a fost învinsă, scor 0-3, de Canada într-un meci amical pe Arena Națională, la capătul unui meci slab făcut de „tricolorii” lui Mircea Lucescu. Totuși, a găsit cuvinte de laudă despre unul dintre titulari.

Alex Dobre, lăudat de fostul său antrenor după România – Canada 0-3. Marius Șumudică: „A fost un plus”

Fostul antrenor al Rapidului l-a lăudat pe Alex Dobre, singurul fotbalist din Giulești convocat pentru meciul contra Canadei. Întrebat ce părere are de evoluția lui Dobre, care a evoluat pe alt post decât o face la club, Marius Șumudică a declarat: „Spre bine. E un jucător care traversează o perioadă bună. Are potență – s-a văzt că în duelurile unu la unu am avut probleme – este unul dintre singurii jucători ai României care are potență în picioare, stă foarte bine fizic. Se alimentează bine, are o viață ordonată, a meritat din plin să fie la echipa națioanală.

Este jucător care pune presiune pe adversar, are viteză foarte bună, control bun al mingii în regim de viteză. Deci, din punctul meu de vedere, a fost un plus.

Și eu îl foloseam și în dreapta, și în stânga. E un jucător ambidextru, care poate să joace foarte bine și în stânga, pentru că intră foarte bine pe piciorul drept. Un jucător util, care poate să facă ambele benzi”.

Marius Șumudică îl apără pe Horațiu Moldovan după gafa din România – Canada 0-3: „Să nu uităm că a făcut meciuri extraordinare”

Un alt fotbalist care nu a scăpat de analiza lui Marius Șumudică a fost protarul naționalei, Horațiu Moldovan. Și el cu trecut rapidist, plecat din SuperLiga la Atletico Madrid, unde nu a reușit să se impună, apoi înprumutat la Sassuolo și, în acest sezon, la Oviedo, formație nou-promovată în La Liga.

Moldovan a fost unul dintre „tricolorii” care s-au remarcat contra Canadei, dar nu din cele mai bune motive. Portarul a încercat să dribleze un adversat în careul propriu de 6 metri, a fost deposedat de Ahmed, care a împins mingea în poartă, pentru 2-0 în minutul 22.

„Nu pot să îmi dau cu părerea despre schimbarea lui Moldovan din poartă. Nu ar fi nici etic, îl respect prea mult pe nea Mircea. Nu pot eu să vin să vorbesc. Horațiu Moldovan este portarul cu cel mai bun joc de picior, din punctul meu de vedere. Pe construcție, ai nevoie de un astfel de portar. Fac o paranteză, am văzut ieri meciul de la tineret și mă uitam la portarul celor de la Kovoso. Un joc extraordinar de picior, îl foloseau mult timp ca libero.

Moldovan… e clar că e o gafă impardonabilă. Dar, dacă îl scoți, îi dai în cap, mai ales că nu apără nici la Oviedo. Dacă îi dai continuitate, există posibilitatea să-l câștigi. Să nu uităm că a făcut meciuri extraordinare. E un jucător de linia porții, cu reflexe extraordinare, cu joc bun de picior, tehnicitate foarte bună, dar ieri a avut un moment de blackout. Nu știu ce a vrut să facă”, a precizat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Cum explică Marius Șumudică gafa lui Horațiu Moldovan din România – Canada 0-3

„În momentul în care jucătorul din fața ta îți dă mingea în spate, înseamnă că este blocat. Și, automat, cere schimbarea direcției de atac. Poziția lui (Moldovan), când primește mingea, este de a se duce numai în partea de unde a venit mingea. Este foarte ușor citit de adversar.

Dacă își ia mingea în lateral și joacă în partea cealaltă – ceea ce cere fotbalul actual, schimbarea de direcție – sau joacă lung, nu este niciun fel de problemă. Asta trebuia să facă. Dar el, din încrederea asta pe care ți-o dă jocul bun de picior și faptul că n-avusese niciun fel de probleme până atunci, a comis o astfel de greșeală. Care a costat și a înclinat balanța decisiv în favoarea Canadei”, a exlicat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Trebuie schimbat Horațiu Moldovan după România – Canada 0-3? Ce spune Marius Șumudică

Marius Șumudică este de părere că Mircea Lucescu știe ce are de făcut în privința postului de portar în națională. La finalul meciului România – Canada 0-3,

„Trebuie să facem o diferență între o gafă a unui portar care scapă o minge printre picioare, nu iese pe o centrare, iese prost la blocaj, nu are timing, și o gafă de genul ăsta (n.r. – a lui Horațiu Moldovan), care este pe prea mare încredere și nu ține de faptul că nu joacă. Există discuții între stafful echipei naționale și sunt convins că nea Mircea va lua cea mai bună decizie”.

Marius Șumudică: „Sava și Târnovanu pot spera la primul 11, dar…”

„Sava apără acum la Udinese, dar nu putem să ne raportăm că a câștigat ultimul meci. pe San Siro, acasă la Chivu. A ajuns și printr-o conjunctură să fie titular la Udinese. Dar are tot dreptul să spere la primul 11 al echipei naționale.

La fel și Târnovanu, care este unul dintre cei mai buni portari din liga întâi. Și are un bagaj destul de bogat în ceea ce privește eperiența internațională. Dacă ne gândim la meciurile de anul trecut ale lui FCSB în cupele europene. Dar nu numai aceste lucruri care sunt vizibile pentru microbiști pun accentul pe formarea primului 11. Sunt lucruri de grup, de bucătărie internă și cred că nea Mircea știe foarte bine ce are de făcut în continuare”, a mai explicat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.