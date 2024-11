Marius Șumudică a betonat apărarea Rapidului: fără gol primit în ultimele trei meciuri!

. Robert Niță a analizat partida și a remarcat defensiva echipei bucureștene.

Marius Șumudică a betonat apărarea Rapidului

Rapid vine după 3 meciuri fără gol primit. Echipa lui Marius Șumudică a înregistrat un parcurs recent bun (5-0 acasă cu Farul, 0-0 în deplasare cu FCSB și 2-0 în deplasare cu FC Botoșani).

Robert Niță a fost încântat de ce a văzut la meciul de joi seară. Fostul rapidist a comentat, pe scurt, în direct la „FANATIK SUPERLIGA” despre organizarea defensivă foarte bună a elevilor lui Marius Șumudică, ținând să precizeze importanța victoriei în primul meci din grupele Cupei României.

„Sperăm ca echipa să mențină parcursul acesta bun, siguranța defensivă. Eu am spus că la Botoșani era foarte important, aveau un ascendent moral, câștigaseră în Superliga.

Echipele antrenate de Ciobotariu se închid foarte bine, aveai nevoie de victorie. Sunt doar trei meciuri în grupele Cupei României, o victorie în primul meci îți dă o siguranță cât de cât”, a spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Bucuria lui Marius Șumudică după FC Botoșani – Rapid: ”Îmi felicit jucătorii pentru atitudine”

După victoria cu FC Botoșani, Marius Șumudică a continuat să ridice și mai mult moralul echipei sale.

„Îmi felicit jucătorii pentru atitudine, am făcut un meci foarte bun, am dominat, am avut și un gol anulat. Sunt mulțumit. Importante sunt punctele, avem 3 puncte, trebuie să uităm repede această victorie”, a spus Marius Șumudică după FC Botoșani – Rapid 0-2.

De asemenea, antrenorul giuleștenilor a subliniat faptul că lipsa golurilor primite a fost un factor extrem de important pentru sine. Șumudică a fost încântat de apărarea echipei sale.

„Important e că nu am primit gol în ultimele trei meciuri. Asta este cel mai important pentru mine. Îmi place să construiesc. V-am spus că o să creștem și din punct de vedere fizic. Arătăm bine”, a mai spus antrenorul Rapidului.