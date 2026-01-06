Marius Șumudică a cerut transferuri la Al Okhdood încă de la prima conferință de presă! Imagini tari cu antrenorul român. Video

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a revenit pe banca tehnică, fiind prezentat oficial la Al-Okhdood, formație din prima ligă a Arabiei Saudite. Tehnicianul român a condus deja primul antrenament la noua echipă și a fost prezentat în cadrul unei conferințe de presă. Ce a declarat fostul antrenor al Rapidului.

Ce a declarat Marius Șumudică în prima conferință de presă la Al-Okhdood

Clubul Al Okhdood a dezvăluit într-o postare pe rețelele sociale principalele afirmații făcute de Marius Șumudică la prima sa conferință de presă. Tehnicianul a declarat că ar fi putut semna cu echipa încă din stagiunea precedentă, însă acest lucru nu a fost posibil, deoarece o pregătea pe Rapid. „Marius Șumudică a pus accentul pe unitatea din cadrul clubului, afirmând că e nevoie de susținere din partea conducerii, a jucătorilor și a fanilor pentru a salva echipa de la retrogradare și pentru a obține rezultate pozitive.

ADVERTISEMENT

A explicat că a preferat să o antreneze pe Al-Okhdood în dauna altor echipe din Arabia Saudită, indicând familiaritatea sa cu clubul și cu conducerea acestuia. A adăugat că a fost aproape de a antrena echipa în sezonul trecut, însă contractul său cu un alt club a împiedicat acest lucru. Și-a exprimat recunoștința față de conducere pentru încrederea acordată”, a transmis gruparea saudită pe pagina oficială de .

Marius Șumudică a vorbit despre achiziții după sosirea la Al-Okhdood

Marius Șumudică a dezvăluit că se gândește deja la mai multe achiziții. „Antrenorul român a subliniat necesitatea de a uita trecutul și de a se concentra exclusiv asupra viitorului, afirmând că echipa va începe următorul meci ca și cum sezonul tocmai ce ar fi debutat, cu zero puncte. Șumudică a dezvăluit un plan de întărire a echipei în perioada de transferuri de iarnă, vizând, în cooperare cu conducerea și comitetul tehnic al clubului, să transfere trei sau patru jucători pentru a îmbunătăți calitatea echipei.

ADVERTISEMENT

Și-a exprimat încrederea în abilitatea echipei de a crește în următoarea perioadă, afirmând că munca și disciplina vor fi esențiale pentru a depăși situația actuală”, a notat clubul din Saudi Pro League.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a condus primul antrenament la Al-Okhdood

Gruparea saudită a oferit și imagini de la primul antrenament pe care Marius Șumudică l-a condus la echipă. după despărțirea de antrenorul portughez Paulo Sergio, care se afla pe banca echipei din martie 2025.

مدربنا "سوموديكا" وسـط عائلة 👋🏻🩵 — نادي الأخدود السعودي (@ALAKHDOUD)

Al-Okhdood a strâns doar 5 puncte în primele 12 etape de campionat și ocupă locul 17, penultimul, fiind la 3 lungimi distanță de Al-Shabab, prima echipă aflată deasupra „zonei roșii”. Marius Șumudică va debuta pe banca echipei sâmbătă, 10 ianuarie, cu un duel extrem de complicat împotriva lui Al-Ahli, echipă aflată pe locul 4.