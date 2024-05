Marius Şumudică a comentat interesul Rapidului pentru Mircea Lucescu: “Fac cinci paşi în spate!”. Exclusiv

Rapid București trece printr-o perioadă extrem de complicată. Giuleștenii au ajuns pe ultimul loc în play-off-ul Superligii. După despărțirea de Cristiano Bergodi, pe bancă echipei a stat Bogdan Lobonț, însă Dan Șucu încearcă să dea o super lovitură.

Dan Șucu vrea să dea o lovitură de imagine

. Omul de afaceri îl vede pe “Il Luce” antrenorul perfect pentru spiritul rapidist, însă nu va fi deloc ușor să-l convinge pe acesta să se alăture clubului. Lucescu a vorbit în trecut despre revenirea sa în fotbal, însă a precizat că preferă o variantă din străinătate.

. Antrenorul este liber de contract după despărțirea de Gaziantep și așteaptă un telefon din partea oficialilor din Giulești. Șumi a precizat în mai multe rânduri că și-ar dori să antreneze echipa, întrucât este bine cunoscut faptul că este un mare fan al Rapidului.

“Dacă domnul Șucu îl va convinge pe Mircea Lucescu să revină la Rapid, jos pălăria”

Marius Șumudică a vorbit în exclusivitate la FANATIK Superliga despre viitorul său. Acesta a precizat că și-ar dori să ajungă la Rapid, însă dacă se va pune problema ca Dan Șucu să aleagă între el și Mircea Lucescu, el se va da în spate.

“Mi-aș dori din suflet. Dacă domnul Șucu îl va convinge pe Mircea Lucescu să revină la Rapid, jos pălăria. Nimeni nu ar putea să se supere. Dacă eu aș dori să iau Rapidul și ar veni Mircea Lucescu, aș face cinci pași în spate.

Domnul Șucu este patronul clubului, asta declară și se dorește ceva ok la Rapid în momentul de față. Dacă Mircea Lucescu va veni la Rapid, nu are obiectiv decât câștigarea campionatului. Ce să-i zici? Că are obiectiv 1-3?

“Mi-e greu să dau un răspuns. În seara asta mi-am propus să nu vorbesc despre Rapid. Aș putea să răspund foarte ușor “da”. Nu m-am gândit și nu vreau să scot porumbelul. Am și eu 53 de ani, 20 de ani de carieră.

“Nea Mircea când se implică la un club nu poate să stea departe de teren. Îi place mirosul ierbii, își dorește foarte mult. Îl cunosc, știu ce își dorește. Nu-l văd să stea într-un birou, să fie președinte.

“Mircea Lucescu nu va dori să vină și să stea în tribune, să aprobe. Nea Mircea e disperat, eu îl cunosc. Din ce știu, Beșiktaș merge pe pista Sergen (n.r. Sergen Yalçın). Dar nu poate să stea departe de fenomen. El e tipul care trebuie să fie în iarbă. Așa îl văd eu”, a precizat Marius Șumudică în exclusivitate la FANATIK Superliga.