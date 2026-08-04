Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică a comentat subiectul „Dan Petrescu, director tehnic la FCSB”. „Ar fi o lovitură, el arde pentru fotbal. E cel mai bun!”. Exclusiv

Marius Șumudică, fost antrenor în SuperLiga la Rapid, a comentat subiectul zilei în fotbalul intern: Dan Petrescu, posibil director tehnic la FCSB. „Șumi” este de părere că, pentru fotbal, mutarea ar fi o „lovitură”.
Adrian Baciu
04.08.2026 | 16:50
Marius Sumudica a comentat subiectul Dan Petrescu director tehnic la FCSB Ar fi o lovitura el arde pentru fotbal E cel mai bun Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce spune Marius Șumudică de scenariul „Dan Petrescu, director tehnic la FCSB”. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Marți, 4 august 2026, patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, faptul că a discutat cu Mihai Stoica despre posibilitatea ca Dan Petrescu să vină la echipa roș-albastră, dar nu ca antrenor, ci în rolul de director tehnic. Marius Șumudică îl vede pe „Bursuc” mai degrabă ca antrenor, însă admite că venirea sa la trupa lui Gigi Becali, pe orice poziție, reprezintă o lovitură.

Cum comentează Marius Șumudică scenariul „Dan Petrescu, director tehnic la FCSB”

Intrat live video la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică (55 de ani) a comentat această informație bombă pe care Gigi Becali a oferit-o în cursul zilei de marți. Fostul tehnician al Rapidului a spus, în primă fază, că el îl nu l-ar vedea pe Dan Petrescu într-un alt rol decât acela de antrenor.

ADVERTISEMENT

„Dacă mă întrebați pe mine, eu nu cred în această soluție, chiar dacă Gigi (Becali) a spus, fiindcă Dan Petrescu nu poate fi director tehnic. Dan Petrescu arde pentru fotbal. Lui Dan Petrescu îi place să fie în iarbă, să fie pe bancă, să conducă. Nu cred că… Dan Petrescu este un antrenor care moare pentru fotbal. El este antrenorul care să fie pe bancă, să transmită, să intre în ei…”, a spus, în primă fază, „Șumi”.

Întrebat dacă o venire a lui Petrescu la FCSB, în orice rol în cadrul clubului din Capitală, ar fi una de bun augur pentru fosta campioană a SuperLigii, Șumudică a fost ferm și direct. „(n.r. Dar ar fi o lovitură ca FCSB să îl coopteze?) Da, da, da. Dan Petrescu este unul dintre cei mai buni antrenori din România. Asta e clar, despre ce vorbim, dar antrenori”, a adăugat Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului...
Digi24.ro
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului arată unde a ajuns Rusia

Marius Șumudică, informație în premieră despre viitorul lui Dan Petrescu: „Va prelua o echipă din România”

Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, fostul mare atacant din „Generația de Aur”, Adrian Ilie (52 de ani), a spus că venirea lui Petrescu la FCSB, chiar și în rolul de director tehnic, ar fi o variantă ideală. „Este cea mai bună variantă. Meme și Petrescu se cunosc, au lucrat. Nu îi dai prea multe sarcini lui Petrescu. Cred că acesta, primul lucru, numai din afara terenului i-ar pune pe picioare fizic”, a spus „Cobra”.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: Dan Petrescu e aproape de revenirea în SuperLigă, dar nu...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: Dan Petrescu e aproape de revenirea în SuperLigă, dar nu la FCSB!

Șumudică a reintrat în discuție și a spus că, din informațiile sale, Dan Petrescu va reveni pe bancă, dar nu la FCSB. Acest lucru se va petrece din iarnă. „Eu cred că Dan Petrescu, din iarnă, va activa la altă echipa. Acestea sunt informațiile mele. Va prelua o echipă din România”, a fost dezvăluirea lui „Șumi”, la FANATIK.

ADVERTISEMENT
„Ăsta nu e mijloc de echipă campioană”. Șumudică îl înțeapă pe Pancu pentru...
Fanatik
„Ăsta nu e mijloc de echipă campioană”. Șumudică îl înțeapă pe Pancu pentru două declarații surprinzătoare. Exclusiv
Surpriză de proporții: pe cine scoate Gigi Becali din primul 11 la FCSB!...
Fanatik
Surpriză de proporții: pe cine scoate Gigi Becali din primul 11 la FCSB! Exclusiv
Ce transfer! Universitatea Craiova dă o super lovitură: fundaşul central a fost vândut...
Fanatik
Ce transfer! Universitatea Craiova dă o super lovitură: fundaşul central a fost vândut pe o sumă total neaşteptată. Exclusiv
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Dorit de Gigi Becali la FCSB, Dan Petrescu are pe masă o altă...
iamsport.ro
Dorit de Gigi Becali la FCSB, Dan Petrescu are pe masă o altă ofertă din SuperLiga
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!