Marius Șumudică a comentat subiectul „Dan Petrescu, director tehnic la FCSB”. „Ar fi o lovitură, el arde pentru fotbal. E cel mai bun!”. Exclusiv

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Marți, 4 august 2026, patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, faptul că a discutat cu Mihai Stoica despre posibilitatea ca Dan Petrescu să vină la echipa roș-albastră, dar nu ca antrenor, ci în rolul de director tehnic. Marius Șumudică îl vede pe „Bursuc” mai degrabă ca antrenor, însă admite că venirea sa la trupa lui Gigi Becali, pe orice poziție, reprezintă o lovitură.

Cum comentează Marius Șumudică scenariul „Dan Petrescu, director tehnic la FCSB”

Intrat live video la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică (55 de ani) a comentat această informație bombă pe care Gigi Becali a oferit-o în cursul zilei de marți. Fostul tehnician al Rapidului a spus, în primă fază, că el îl nu l-ar vedea pe Dan Petrescu într-un alt rol decât acela de antrenor.

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„Dacă mă întrebați pe mine, eu nu cred în această soluție, chiar dacă Gigi (Becali) a spus, fiindcă Dan Petrescu nu poate fi director tehnic. Dan Petrescu arde pentru fotbal. Lui Dan Petrescu îi place să fie în iarbă, să fie pe bancă, să conducă. Nu cred că… Dan Petrescu este un antrenor care moare pentru fotbal. El este antrenorul care să fie pe bancă, să transmită, să intre în ei…”, a spus, în primă fază, „Șumi”.

Întrebat dacă o venire a lui Petrescu la FCSB, în orice rol în cadrul clubului din Capitală, ar fi una de bun augur pentru fosta campioană a SuperLigii, . „(n.r. Dar ar fi o lovitură ca FCSB să îl coopteze?) Da, da, da. Dan Petrescu este unul dintre cei mai buni antrenori din România. Asta e clar, despre ce vorbim, dar antrenori”, a adăugat Marius Șumudică.

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Marius Șumudică, informație în premieră despre viitorul lui Dan Petrescu: „Va prelua o echipă din România”

Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, fostul mare atacant din „Generația de Aur”, Adrian Ilie (52 de ani), a spus că , ar fi o variantă ideală. „Este cea mai bună variantă. Meme și Petrescu se cunosc, au lucrat. Nu îi dai prea multe sarcini lui Petrescu. Cred că acesta, primul lucru, numai din afara terenului i-ar pune pe picioare fizic”, a spus „Cobra”.

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Șumudică a reintrat în discuție și a spus că, din informațiile sale, Dan Petrescu va reveni pe bancă, dar nu la FCSB. Acest lucru se va petrece din iarnă. „Eu cred că Dan Petrescu, din iarnă, va activa la altă echipa. Acestea sunt informațiile mele. Va prelua o echipă din România”, a fost dezvăluirea lui „Șumi”, la FANATIK.