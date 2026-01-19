Marius Șumudică a criticat dur transferul de titlu al Rapidului: „N-am înțeles ce a jucat!”. Anunță o rivală de moarte pentru giuleșteni

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a analizat la FANATIK SUPERLIGA prestația pe care noul jucător al Rapidului, Daniel Paraschiv, a avut-o în partida câștigată de giuleșteni contra lui Metaloglobus, 1-0. Tehnicianul a vorbit și despre situația de la Dinamo, pe care acesta o vede drept o candidată la titlu.

Marius Șumudică, comparație între situația de la Rapid și cea de la Dinamo

Pornind de la situația tensionată de la Rapid, unde suporterii au protestat la adresa conducerii în startul meciului cu Metaloglobus, Marius Șumudică a oferit-o ca exemplu pozitiv pe rivala Dinamo. „Nu este problema mea și evit să discut despre asta, știți ce probleme am întâmpinat eu acolo. Este strict problema conducerii și a galeriei, sper să ajungă la un consens și, într-un final, Rapidul să își atingă obiectivele.

Mă uit la celelalte echipe, văd un Dinamo, unde un suporter își scoate haina de pe el și o dă căpitanului de echipă, pentru că afară era foarte frig, asta înseamnă unitate. Eu am scos în evidență mereu unitatea de grup. La fantastica gală pe care ai realizat-o (n.r. ), Cîrjan dădea tonul în momentul în care un jucător de-al lor era premiat.

Se ridica în picioare și aplauda. Asta înseamnă unitate de grup, unitate în sânul echipei, liant între echipă și conducere, între antrenor și suporteri. Dinamo cred că poate pune probleme chiar la titlul de campioană”, a spus tehnicianul în cadrul dialogului cu Horia Ivanovici.

Transferul de titlu al Rapidului, criticat de Marius Șumudică

Mai apoi, Marius Șumudică a analizat prestația lui . „(n.r. dezolante primele 15 minute fără galerie pe Giulești) Da, e al 12-lea jucător Giuleștiul, Giuleștiul e greu. M-am uitat la Paraschiv, nici n-am înțeles bine ce a jucat, în primă fază cred că l-a dus în banda stângă, în locul lui Petrila, unde nu poate să joace niciodată, el este un atacant care joacă mai mult cu spatele la poartă, care ține de minge.

După aceea, a trecut Jambor în partea stângă, cred că în lipsă de efectiv, de jucători de atac. A avut acea sclipire Dobre și a marcat, dar nu au avut ocazii senzaționale. Lui Paraschiv îi va trebui timp de adaptare, dar el este un băiat foarte inteligent. Inteligența este o componentă de bază pentru un jucător, să miroși, să știi, să apari pe spații.

Dar, îi va fi greu, pentru că la Rapid pe zi ce trece va fi o presiune mai mare. Suporterii așteaptă mult, e foarte greu să joci în Giulești, eu știu ce înseamnă. Depinde de impact. Din punctul meu de vedere, până în momentul de față, Rapidul, ca și transferuri… mă așteptam la mult mai mult. (n.r. fără galerie, își pot îndeplini obiectivul?) Sub nicio formă”, a declarat antrenorul celor de la Al Okhdood la FANATIK SUPERLIGA. Acesta

