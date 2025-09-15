Marius Șumudică a dat de pământ cu Darius Olaru după dezvăluirea lui Gigi Becali de la Fanatik SuperLiga: „Ia lasă-te, mă, de fotbal!”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cristian Măciucă
15.09.2025 | 16:55
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică (54 de ani) l-a „mitraliat” pe Darius Olaru (27 de ani). Fostul antrenor al Rapidului a luat foc când a auzit ce dezvăluiri a făcut Gigi Becali despre căpitanul de la FCSB.

Marius Șumudică a pus „tunurile” pe Darius Olaru: „Tu îmi spui mie că nu mai joci acolo?”

După un nou rezultat rușinos, 1-1, cu Csikszereda, patronul FCSB a făcut dezvăluiri incendiare. Darius Olaru a amenințat că „se lasă de fotbal” în momentul în care staff-ul tehnic i-a cerut să joace în partea stângă.

Marius Șumudică a intervenit în dialogul cu Gigi Becali și nu a avut milă de căpitanul campioanei României. Tehnicianul în vârstă de 54 de ani i-a cerut lui Olaru să se lase fotbal, dacă nu ascultă indicațiile antrenorilor.

„Ia lasă-te, mă! Ia lasă-te, mă, de fotbal! Incredibil! Eu te plătesc, ai totul la zi, ai cele mai bune condiții din România, dacă până acum ai dat randament unde ai dat, și tu îmi spui mie că nu mai joci acolo? Cum adică?”, a declarat Marius Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a dezvăluit Gigi Becali despre Olaru: „Eu nu joc în stânga, mă las de fotbal!”

FCSB e într-o situație critică în SuperLiga și e în pericol să rateze play-off-ul. După nouă etape, campioana en-titre are doar șapte puncte. Gigi Becali a dezvăluit ce se întâmplă la echipa roș-albastră.

„Cam toţi sunt nemulţumiţi că nu joacă. Nu dau exemplu, spun doar atât, nemulţumire că nu joacă. Ba că nu joacă, ba că vrea să arate important, ba că… 

De ce? S-au săturat, au bani mulţi oamenii, nu au griji. Ei au luat banii pe bună dreptate, dar sunt oameni care dacă fac nişte bani… Olaru aşa a zis: ‘Eu nu joc în stânga, mă las de fotbal!’.

Nu pot să îi zic, îl iubesc pe Olaru. N-am vrut să îi zic până acum, dar îi spun de acuma. El e pompos cu Tănase. Sunt amândoi valoroşi, am zis să joace amândoi cu un închizător.

Mi-a zis Meme că jucăm cu Csikszereda sau cum se numeşte, Miercurea Ciuc, mare lucru. A zis că nu e problemă, hai să joace amândoi. Mă gândeam eu că o echipă de Divizia B ajunge să te domine?”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

EXPLOZIV! Gigi Becali SI-A CALCAT IN PICIOARE VEDETELE dupa FK Csikszereda - FCSB 1-1

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
