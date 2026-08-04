Marius Șumudică a dat de pământ cu transferurile FCSB după 2-2 cu Farul: „Nu au adus niciun plus”. Cine l-a mai dezamăgit?

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Marius Șumudică e de părere că echipa antrenată de Marius Baciu are mai multe probleme: în primul rând transferurile care au venit nu sunt impresionante, mai apoi echipa e pregătită slab din punct de vedere fizic. În aceste condiții, Gigi Becali trebuie să schimbe rapid ceva pentru a nu avea surprize în următoarele etape.

Marius Șumudică nu crede că transferurile făcute de FCSB în această vară sunt de valoare

Totodată, Șumudică crede că bucureștenii ar trebui să se felicite pentru că au câștigat un punct cu Farul Constanța. „Un meci în care FCSB a câștigat un punct și Farul a pierdut două. E adevărat că în play-off se înjumătățesc, e ca o înfrângere pentru FCSB. S-a văzut o echipă fără idee de joc, care are mari probleme de organizare.

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Oricât ar veni antrenorul să spună că sunt lucruri bune, că sunt bine organizați, nu se poate să iei 9 goluri în câteva zile. Ce să zic, cu Tănase. Tănase e un jucător care poate face diferența, a ratat penalty, eu nu băteam penalty în locul lui. Jucătorul care e accidentat mai și ratează, eu nu-l lăsam să bată el, cu toate că are 52 goluri marcate din penalty și doar 5 ratate”, și-a început discursul Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică e de părere că FCSB are trebui să profite de faptul că Universitatea Craiova are șanse mari să ajungă în grupele Conference League sau Europa League, așadar va fi o echipă obosită pe termen lung. Singura problemă e că nici FCSB nu stă bine din punct de vedere fizic.

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Nici Marius Baciu și „găselnițele” antrenorului de la FCSB nu au fost prea apreciate de Marius Șumudică. „Să joace mijlocaș central Toma? E incredibil. Să dirijeze jocul. Du-te stai între linii, cere mingea, nu ai tu calități de dirijor. FCSB e ca o orchestră cu interpreți foarte buni, dar care n-au dirijor.

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FCSB e o echipă care joacă pur din calitatea jucătorilor, dar această calitate e în scădere teribilă. Cisotti e o umbră, Bîrligea o umbră la ce a fost. Trebuie să existe explicații, ce se întâmplă de acești jucători nu-și găsesc locul? Se vede că Boutoutaou are școală, dar care în momentul de față e total nepregătit. Nu cere niciodată mingea în adâncime. Și dacă vine o echipă să se apere, FCSB are problemă în exprimare. Labonne, fundașul dreapta, nicio diferență între el și Crețu. Celălalt, Batubinsika, de același nivel cu Dawa și Ngezana”, a explicat Șumudică.

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Marius Șumudică nu este impresionat de transferurile de la FCSB, dar îl apără pe Tavi Popescu

Despre transferuri, din nou, doar cuvinte atent alese, pentru a nu-i jigni pe jucători, dar care pot fi înțelese ușor de fani. N-am văzut să dea o diagonala, fundaș care joacă simplu. Eu nu contest că jucătorii ăștia nu vor crește, dar sunt jucători normali, de 5-600.000, probabil că vor avea nevoie de mai mult timp de adaptare decât celelalte transfeuri din trecut.

Ieri au câștigat un punct, să fie mulțumiți că au luat un punct. Clar e o problemă, problemă și de vestiar în momentul în care Târnovanu, portar de echipă națională, nu mai e numărul 1. Gigi e clar că nu-l mai vrea. OK, se întâmplă ceva cu copilul ăsta, iese pe o centrare, face o comoție. Pe cine bagi în poartă? Este o problemă, după care Joao Paulo, n-are voie să lipsească din primii 11. Este singurul jucător care are atât calitate defensivă, dar apare la finalizare”, a concluzionat Șumudică.

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Paradoxal, cu toate că multă lume, în frunte cu Gigi Becali, îl văd pe Tavi Popescu drept o mare dezamăgire, Marius Șumudică are o altă părere: „ . Eu spun ceea ce văd, singurul jucător în revenire de formă. Echipa, din păcate, se vede că e nepregătită, are mari carențe din punct de vedere fizic”