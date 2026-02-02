Sport

Marius Șumudică a dat lovitura! Al-Okhdood a transferat un internațional din La Liga

Al-Okhdood a transferat un nou jucător. Marius Șumudică a dat lovitura și va antrena un internațional venit din campionatul spaniol, La Liga. Despre cine este vorba.
Iulian Stoica
02.02.2026 | 07:45
Marius Sumudica a dat lovitura AlOkhdood a transferat un international din La Liga
Al-Okhdood a transferat un nou jucător pentru Marius Șumudică. Sursă foto: Colaj Fanatik
Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Marius Șumudică a preluat-o pe Al-Okhdood în această iarnă. Obiectivul lui „Șumi” este de a salva echipa de la retrogradare, astfel că arabii i-au făcut pe plac antrenorului român și au adus un jucător important.

Al-Okhdood, nou transfer pentru Marius Șumudică

După ce a avut un început bun la Al-Okhdood, Marius Șumudică s-a confruntat cu mai multe probleme, lotul actual al formației din Arabia Saudită nefiind unul foarte puternic.

Cum obiectivul echipei este salvarea de la retrogradare, conducerea clubului arab a decis să întărească lotul, asta pentru ca șansele la menținere să fie mai mari.

Cum perioada de mercato este pe final, Al-Okhdood s-a mișcat rapid. La doar o zi după ce Muath Fagihy a fost prezentat oficial, un nou jucător se alătură formației pregătite de Marius Șumudică.

Este vorba despre Yvan Neyou, internațional camerunez cu 11 selecții. Noul jucător al arabilor evoluează pe postul de mijlocaș defensiv și vine din La Liga, de la Getafe, sub formă de împrumut.

Pe ce loc se află echipa lui Marius Șumudică

Al-Okhdood se află pe locul 17 în Saudi Pro League, cu 9 puncte acumulate în 18 etape disputate. Formația pregătită de Marius Șumudică se află la doar trei puncte de Al Riyadh, prima echipă peste linia de retrogradare.

Bilanțul lui Marius Șumudică este unul bun, având în vedere că Al-Okhdood a jucat cu mai multe formații din vârful clasamentului. Antrenorul român a adunat o victorie, un rezultat de egalitate și patru înfrângeri.

Câți bani primește Marius Șumudică dacă scapă de retrogradare

FANATIK a anunțat în exclusivitate înțelegerea dintre Marius Șumudică și Al-Okhdood, oferind încă de la acel moment detalii despre clauzele contractuale. În actualul sezon, tehnicianul român și membrii staffului său vor încasa 600.000 de euro, însă suma poate crește semnificativ în funcție de performanțe.

Dacă va reuși să mențină formația saudită în prima ligă, Șumudică va primi automat prelungirea contractului pe încă un an, în valoare de 1,5 milioane de euro, la care se adaugă un bonus de 150.000 de euro pentru îndeplinirea obiectivului. În perioada petrecută la Rapid, antrenorul era remunerat cu 250.000 de euro pe sezon.

  • 2,5 milioane de euro este cota lui Yvan Neyou
  • 8 meciuri, un gol și o pasă decisivă a adunat mijlocașul la Getafe în acest sezon
