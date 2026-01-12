Marius Șumudică a dat verdictul după transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid: „L-am avut la CFR Cluj. Este a doua soluție după Koljic”

ADVERTISEMENT

Rapid s-a întărit în această pauză competițională și l-a adus pe atacantul Daniel Paraschiv (26 ani). Marius Șumudică nu crede însă că fostul golgheter de la Hermannstadt, care nu a rupt norii în liga secundă spaniolă, are șanse să fie, în acest moment, titular în trupa lui Costel Gâlcă.

Marius Șumudică, despre noul transfer al Rapidului, Daniel Paraschiv la Rapid: „Nu știu cum va trece peste presiunea Giuleștului”

Daniel Paraschiv, un atacant care a impresionant în România la Hermannstadt, apoi a făcut pasul spre Spania, a fost adus în această iarnă la Rapid. Tânărul fotbalist a venit sub formă de împrumut de la Oviedo. Este cunoscut faptul că gruparea din La Liga, care a promovat anul trecut, l-a împrumutat în toamnă la Cultural Leonesa, formație care evoluează în liga a doua din Spania.

Forma lui Paraschiv din Spania l-a făcut pe Marius Șumudică să nu fie impresionat deloc de această mutare făcută de echipa sa de suflet. , este de părere că Paraschiv trebuie în primul-rând să demonstreze că are față de Rapid.

Tehnicianul de 54 de ani l-a avut ca elev pe Daniel Paraschiv când pregătea pe CFR Cluj. Tânărul nu s-a impus atunci și a ajuns sub formă de împrumut la sibienii de la Hermannstadt. Ca puncte pozitive despre jucător, Șumudică îl aseamănă cu Rareș Ilie, și spune că este extrem de inteligent.

”Este un jucător, din punctul meu de vedere… Care se întoarce în România. Trebuie să demonstreze iar, să o ia de la zero. Un jucător pe care, eu l-am avut puțin timp la CFR Cluj. La momentul respectiv nu putea să joace la CFR. A plecat împrumut la Hermannstadt. Nu a jucat încă la o echipă mare, din punctul meu de vedere, la o echipă care să se bată pentru trofee.

Nu știu ce se va întâmpla, nu știu impactul. Nu știu cum va trece peste presiunea Giuleștului, nu pot să-mi dau seama și nu pot să-mi dau cu părerea. Nu știu ce s-a întâmplat, nu s-a impus nici în Spania. Am înțeles că nici măcar în liga a doua. Eu îl știu, este un băiat foarte inteligent, din punctul ăsta de vedere vă spun că este al doilea Rareș Pop.

Adică dacă îi spui cât fac 54 x 36 îți dă răspunsul pe loc. Nu știu cum. Adică din punct de vedere al inteligenței și care e o componentă de bază, din punctul meu de vedere, adică inteligența unui jucător, ține, face parte din portofoliu, să zic așa, și din calitățile care trebuie să le aibă un jucător… dar din punct de vedere fotbalistic nu-l știu”, a spus Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumududică nu-l vede titular pe Daniel Paraschiv la Rapid

În ceea ce privește viitorul apropiat, mai exact reluarea sezonului în SuperLiga, Marius Șumudică nu crede că, în acest moment, . Tot Koljic este favorit să înceapă meciurile în avanposturi, spune tehnicianul.

„Nu l-am mai văzut de foarte mult timp, și nevăzându-l nu pot să dau un verdict. Plus că Bucureștiul e București. E greu să joci: Rapid, Dinamo, FCSB, e greu să joci de aici. Din punctul meu de vedere, este a doua soluție. Pentru mine nu, adică, eu nu cred că este prima soluție în momentul de față. Eu cred că este a doua soluție, prima rămânând Koljic. Asta este părerea mea”, a mai adăugat Șumudică.