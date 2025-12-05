Marius Șumudică a dat verdictul înainte de FCSB – Dinamo: „E favorită!”

ADVERTISEMENT

FCSB și Dinamo se vor întâlni sâmbătă, de la ora 20:30, într-un meci extrem de important pentru ambele formații. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a afirmat că gruparea „roș-albastră” pornește cu prima șansă în acest derby.

Marius Șumudică a dat verdictul înainte de FCSB – Dinamo

Marius Șumudică este de părere că FCSB pornește ca favorită contra lui Dinamo, fiind avantajată atât de calitatea lotului, cât și de postura de gazdă. „Din punct de vedere valoric, dacă FCSB joacă așa cum trebuie să joace, e favorită. Dacă va folosi primul 11, joacă și acasă, cu mai mulți suporteri, cred că este favorită.

Lui Dinamo i-a convenit egalul (n.r. cu Farul în Cupa României) pentru că are șansa jocului de acasă cu Hermannstadt, unde, dacă înving, câștigă grupa. Cred că în momentul de față FCSB-ul pleacă cu prima șansă în acest derby și pot câștiga jocul. Este un meci de care pe care, dacă FCSB-ul pierde, va fi foarte greu să își mai revină”, a declarat tehnicianul la FANATIK SUPERLIGA. .

Program dificil pentru FCSB până la finalul anului

După derby-ul cu Dinamo, FCSB va primi vizita lui Feyenoord în Europa League, joi, 11 decembrie, de la ora 22:00. Apoi, campioana se va deplasa la Clinceni pentru disputa cu Unirea Slobozia, iar ultimul meci oficial din acest an va fi un nou derby, contra Rapidului, duel programat duminică, 21 decembrie, de la ora 20:30.

„FCSB-ul va avea jocuri dificile, va juca și cu Rapid. (n.r. săptămâna viitoare au și meci cu Feyenoord) Exact. Nu poți să te prezinți la meciul cu Feyenoord cu jucătorii care au evoluat la Arad (n.r. în ), va trebui să joci cu fotbaliștii care evoluează în campionat.

E greu din 3 în 3 zile. De aceea, este obligatoriu pentru FCSB să nu piardă acest joc, dacă îl pot câștiga și să îl lege cu o altă victorie, cu Slobozia, atunci au șanse mari de play-off. E posibil ca FCSB să fie pe loc de play-off înainte de meciul cu Rapid. Și atunci vor juca acasă, cu mai mulți suporteri, va fi destul de dificil pentru Rapid”, a afirmat Marius Șumudică, în exclusivitate pentru FANATIK.