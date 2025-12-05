Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică a dat verdictul înainte de FCSB – Dinamo: „E favorită!”

Marius Șumudică a prefațat derby-ul dintre FCSB și Dinamo. Fostul antrenor al Rapidului s-a pronunțat cu privire la echipa care pornește cu prima șansă în disputa de pe Arena Națională.
Bogdan Mariș
05.12.2025 | 13:30
Marius Sumudica a dat verdictul inainte de FCSB Dinamo E favorita
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică a prefațat derby-ul FCSB - Dinamo la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB și Dinamo se vor întâlni sâmbătă, de la ora 20:30, într-un meci extrem de important pentru ambele formații. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a afirmat că gruparea „roș-albastră” pornește cu prima șansă în acest derby.

Marius Șumudică a dat verdictul înainte de FCSB – Dinamo

Marius Șumudică este de părere că FCSB pornește ca favorită contra lui Dinamo, fiind avantajată atât de calitatea lotului, cât și de postura de gazdă. „Din punct de vedere valoric, dacă FCSB joacă așa cum trebuie să joace, e favorită. Dacă va folosi primul 11, joacă și acasă, cu mai mulți suporteri, cred că este favorită.

ADVERTISEMENT

Lui Dinamo i-a convenit egalul (n.r. cu Farul în Cupa României) pentru că are șansa jocului de acasă cu Hermannstadt, unde, dacă înving, câștigă grupa. Cred că în momentul de față FCSB-ul pleacă cu prima șansă în acest derby și pot câștiga jocul. Este un meci de care pe care, dacă FCSB-ul pierde, va fi foarte greu să își mai revină”, a declarat tehnicianul la FANATIK SUPERLIGA. Acesta a vorbit în cadrul emisiunii și despre un fotbalist de la Rapid, pe care l-a criticat dur.

Program dificil pentru FCSB până la finalul anului

După derby-ul cu Dinamo, FCSB va primi vizita lui Feyenoord în Europa League, joi, 11 decembrie, de la ora 22:00. Apoi, campioana se va deplasa la Clinceni pentru disputa cu Unirea Slobozia, iar ultimul meci oficial din acest an va fi un nou derby, contra Rapidului, duel programat duminică, 21 decembrie, de la ora 20:30.

ADVERTISEMENT
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E...
Digi24.ro
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită pentru o asemenea ipostază?”

„FCSB-ul va avea jocuri dificile, va juca și cu Rapid. (n.r. săptămâna viitoare au și meci cu Feyenoord) Exact. Nu poți să te prezinți la meciul cu Feyenoord cu jucătorii care au evoluat la Arad (n.r. în meciul pierdut de FCSB, 0-3 cu UTA în Cupa României), va trebui să joci cu fotbaliștii care evoluează în campionat.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei

E greu din 3 în 3 zile. De aceea, este obligatoriu pentru FCSB să nu piardă acest joc, dacă îl pot câștiga și să îl lege cu o altă victorie, cu Slobozia, atunci au șanse mari de play-off. E posibil ca FCSB să fie pe loc de play-off înainte de meciul cu Rapid. Și atunci vor juca acasă, cu mai mulți suporteri, va fi destul de dificil pentru Rapid”, a afirmat Marius Șumudică, în exclusivitate pentru FANATIK.

VERDICT NECRUȚĂTOR al lui Șumudică înaintea DERBY-ului FCSB - Dinamo. Pe cine vede ÎNVINGĂTOARE

Alexandru Chipciu și Dan Nistor semnează „la pachet”! A venit anunțul oficial. Update...
Fanatik
Alexandru Chipciu și Dan Nistor semnează „la pachet”! A venit anunțul oficial. Update exclusiv
Strategia cu care Filipe Coelho vrea să tempereze vestiarul cu greutate al Universității...
Fanatik
Strategia cu care Filipe Coelho vrea să tempereze vestiarul cu greutate al Universității Craiova: „Așa a învățat el pe unde a fost”
Marius Șumudică nu a avut milă de FCSB, după dezastrul de la Arad:...
Fanatik
Marius Șumudică nu a avut milă de FCSB, după dezastrul de la Arad: „Jalnic. Nu poți să arăți așa”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Porecla pe care Becali o avea în tinerețe: 'Gigi nici nu se supără'
iamsport.ro
Porecla pe care Becali o avea în tinerețe: 'Gigi nici nu se supără'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!