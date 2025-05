Marius Șumudică a dezvăluit ce a vorbit cu Alex Mitriță între patru ochi. Unde va juca din vară vedeta Craiovei

Universitatea Craiova și Rapid au deschis etapa 7 de play-off din SuperLiga. Înainte de startul partidei de pe stadionul Ion Oblemenco din Bănie, vedeta gazdelor – Alex Mitriță – și antrenorul oaspeților – Marius Șumudică – au fost surprinși dialogând minute bune.

Marius Șumudică, despre discuția cu Mitriță: „Al Raed cu noi a terminat pe 9, acum retrogradează”

, urcând pe locul 5 în clasament. Gojkovic a deschis scorul pentru oaspeți, după care au urmat două goluri venite pe greșeli grave. Mogoș a restabilit egalitatea după ce Aioani a ratat degajarea, iar Christensen a stabilit scorul final cu largul concurs al portarului oltenilor. Laurențiu Popescu a scăpat mingea printre picioare, după un șut slab al rapidistului.

ADVERTISEMENT

Dacă la finalul partidei , un moment special a fost și dialogul dintre Alex Mitriță și Marius Șumudică înaintea fluierului de start. Prezent în tribunele stadionului Ion Oblemenco, Robert Niță a remarcat discuția dintre cei doi și l-a întrebat pe Marius Șumudică, în direct la SUFLET DE RAPIDIST, despre ce au vorbit. Iată ce a avut de spus antrenorul Rapidului:

Robert Niță: Ce-ai vorbit cu Mitriță înainte de meci? Că te-am văzut minute bune stând de vorbă cu Mitriță înaintea jocului.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică: Eh, ne-am adus aminte, vorbeam de când am colaborat la Al-Raed acum un an. Vorbeam de Al-Raed că acum va retrograda. Cu noi au terminat pe locul 9. Și l-am mai întrebat de una, de alta, de familie. Îți dai seama, dacă am petrecut un an împreună… chestii din afara fotbalului.

Marius Șumudică: „Mitriță are ofertă din zona Golfului”

Robert Niță: Să speculăm și noi și să ne gândim că ar putea îmbrăca tricoul Rapidului din vară?

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică: Sub nicio formă. Din ce am vorbit cu el, nu-și dorește să joace decât la Universitatea Craiova. Dacă va fi vreo ofertă, și am înțeles că are deja, va da curs și aceasta va fi în străinătate, în zona Golfului.

ADVERTISEMENT

Robert Niță: Unde el are un istoric și unde el e apreciat…

Marius Șumudică: Foarte apreciat, da!