Marius Șumudică a dezvăluit de ce a venit cu crucea în mână, la fel ca Gigi Becali, la FCSB – Rapid. „Un călugăr mi-a trimis-o personal”

din etapa 14 a SuperLigii și formația giuleșteană își continuă seria de invincibilitate din ultimul timp în fața rivalei. Iar punctul obținut se poate spune că a fost obținut și cu ajutorul Divinității, datorită unui obiect sfânt pe care Marius Șumudică l-a avut asupra sa.

Marius Șumudică, surprins cu crucea în mână la derby-ul FCSB – Rapid 0-0

După victoria entuziasmantă în fața Farului, de data aceasta în fața campioanei en-titre FCSB. A fost doar 0-0 în derby-ul de pe Arena Națională, dar punctul obținut este unul de moral pentru formația giuleșteană în perspectiva duelului aprig pentru ocuparea unui loc de play-off.

Se poate spune că Rapidul a fost salvată în principal de evoluția portarului Siegrist în derby, dar și antrenorul Marius Șumuidcă și-a adus un aport extern, pe lângă cel tehnico-tactic. Înaintea partidei, el a fost suprins de ținând o cruce în mână, ceea ce l-a protejat și i-a adus noroc, după cum singur susține.

„Am câteva curiozități foarte mari… În primul și în primul rând, am văzut o poză pe Prosport, te-au surprins colegii când ai venit la stadion că aveai în mână o cruce. În mâna stângă țineai o cruce mare… De ce? Ce s-a întâmplat? E prima oară când eu te văd că intri cu crucea în mână. De ce ai venit cu ea la stadion?”, l-a întrebat moderatorul Horia Ivanovici pe tehnicianul Rapidului la , emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„E o cruce, dar nu foarte mare… Nici nu știu să zic, e de nivelul palmei. Am primit-o de la Muntele Athos. Simt că-mi dă siguranță, am eu așa niște trăiri și mă simt ocrotit. E vorba despre un respect, nu trebuie neapărat să mergi zi de zi la biserică sau să faci ceva de genul ăsta ca să fii credincios.

Eu am credință. Pur și smplu am primit-o înaintea meciului cu Farul. Am primit-o de la un suporter care a fost la Muntele Athos, un călugăr de acolo mi-a trimis-o personal. Mi-a trimis această cruce și niște mătănii pe care le port cu mine la fiecare meci.

Eu de fiecare data port așa ceva, la fiecare meci, chiar și în Turcia sau în Arabia. Îmi dădusem geaca jos, nu puteam să o pun în buzunar la geacă și am ținut-o în mână. Nu aveam unde să o țin. Că nu voiam eu să apar acum și să mă vadă lumea. Da, sufletește mă simt ok. Am sfințit-o și simt că Dumnezeu e alături de mine. Așa simt eu”, a explicat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA „misterul” crucii pe care o ținea în mână la derby-ul cu FCSB

„Îi faci concurență lui Gigi Becali. Îți dai seama că se va comenta mult pe tema asta. Gigi e cu religia, acum tu ai apărut cu crucea la un meci cu FCSB…”, a intervenit moderatorul.

„Nu, nu… Doar spun ceeea ce simt și ceea ce reprezintă pentru mine. Fiecare om se poate manifesta, poate să aibă credință… Eu pur și simplu simt că această cruce mă face mai puternic și mă protejează. Sunt momente în viață când ai nevoie de așa ceva”, a încheiat Șumudică.

Marius Sumudica, SURPRINS CU CRUCEA-N MANA la FCSB - Rapid 0-0