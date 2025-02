Marius Șumudică a dezvăluit de ce l-a ales pe Marian Aioani titular și cum l-a câștigat pe portarul Rapidului. Ce a făcut rezerva Stolz în vestiar

, iar giuleștenii și-au asigurat într-o mare proporție prezența în play-off. Marian Aioani a avut parte de o prestație apreciată, iar Marius Șumudică a dezvăluit cum a câștigat încrederea portarului.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a recunoscut că a purtat un dialog cu Marian Aioani în momentul în care a revenit în poarta Rapidului. Antrenorul susține că i-a promis portarului că se va bucura de încrederea sa, deși în acel moment .

„Ieri au avut ocazii mari cei de la Farul, dar uite că am fost inspirat cu Aioani. Din momentul în care nu l-am mai scos din poartă a făcut niște meciuri foarte bune. În primul rând este și meritul antrenorului de portar, Hotoboc, care își face treaba foarte bine. Eu sunt cu staff-ul în permanentă discuție și vorbim.

Eu am avut o discuție personală cu Aioani și i-am promis că indiferent de meciurile foarte bune ale lui Siegrist, din momentul în care a intrat a jucat foarte bine și nu au existat motive să îl scot. I-am dat încredere, am vorbit cu el, Siegrist nu a acceptat noua poziție și a existat această soluție a domnului Șucu, de a merge la Genoa, iar Aioani a rămas”, a transmis Marius Șumudică.

„Pe Aioani îl câștigi dacă nu pui presiune pe el! Stolz se bucura la vestiar cu un troler”

Antrenorul Rapidului a continuat dialogul cu Horia Ivanovici și a transmis că în filosofia sa de joc există doi portari în lot, unul care e titular cert, iar unul care trebuie să își asume poziția de rezervă. Șumudică a mărturisit că l-a cucerit pe Aioani în momentul în care l-a băgat în poartă și nu a pus presiune. Cât despre Franz Stolz, „Șumi” a dezvăluit că a fost „sufletul petrecerii” după meciul cu Farul.

„Eu sunt adeptul ca din cei doi portari, unul să fie titular și să nu existe presiune, iar Aioani este genul de portar pe care îl câștigi dacă nu pui presiune pe el, iar celălalt să își accepte postura de a doua variantă, iar lui îi dai să joace în cupă.

Băiatul acesta care a venit, Stolz, are un caracter deosebit. Are o relație foarte bună cu Aioani, o relație de grup. Ieri când am intrat în vestiar și se bucurau, am observat în momentul acela că Stolz luase un troler metalic în mână și bătea la el. Grameni la fel, foarte pozitiv chiar dacă nu a jucat el. În momentul de față Rapid formează o familie. Am depășit ceea ce aveam de eliminat, iar în momentul acesta chiar avem o familie”, a completat Marius Șumudică.

