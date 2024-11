Marius Șumudică a dezvăluit fazele incredibile de la finalul derby-ului CFR – Rapid 1-1. „Niște copii m-au întrebat dacă am știut tactica Clujului”

a fost un meci care a oferit la final un moment deosebit, demn de admirație. și a spus ce a discutat cu aceștia în acel moment.

Marius Șumudică, detalii despre momentul genial de la sfârșitul meciului CFR Cluj – Rapid 1-1

Marius Șumudică este unul dintre antrenorii români care a avut mereu o relație aparte cu fanii de pe stadioane, indiferent de echipele susținute de aceștia. La meciul cu CFR Cluj, antrenorul Rapidului s-a fotografiat la final cu niște copii ce susțineau echipa gazdă.

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, cea mai tare emisiune sportivă oferită în exclusivitate de FANATIK, Marius Șumudică a comentat scenele cu el și tinerii suporteri. Antrenorul a spus că le-a promis acestora că se va fotografia cu ei, precizând de asemenea cât de bine s-a simțit în Gruia.

„Am lăsat ceva în spate la CFR!”

„Ce să zic, erau niște copii care de la începutul meciului voiau să facă poză cu mine. Le-am promis că fac după meci, eram concentrat. Am rămas profund satisfăcut de modul în care am fost primit.

ADVERTISEMENT

Am fost aplaudat de cei de la tribună, după care galeria oaspete a început să îmi strige numele. Am lăsat ceva în spate la CFR când am fost cu Marian Copilu. Aveam 7 din 7 victorii și calificați în grupele Conference League.

„Este printre puținele stadioane unde am fost aclamat și nu hulit!”

Este printre puținele stadioane unde am fost aclamat și nu hulit. Le-am promis copiilor cu fulare de la CFR că facem poze la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

M-au întrebat dacă am știut tactica CFR-ului, așa mi-a zis unul dintre ei”, a spus Marius Șumudică în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, confortabil în Cluj și în atmosfera din Gruia

Marius Șumudică a antrenat-o pe CFR Cluj pentru o scurtă perioadă la începutul sezonului 2021/2022. Tehnicianul a spus că a rămas cu amintiri plăcute, declarând că este îndrăgostit de oraș.

ADVERTISEMENT

„Clujul este un oraș care îmi place. Galeria CFR-ului mi-a scandat numele. Înseamnă că au rămas încântați de ce am făcut”, mărturisea Șumudică după CFR Cluj – Rapid 1-1.

Chiar dacă acesta a lăsat o impresie bună la rândul său, tehnicianul este conștient că cele două echipe se vor mai întâlni în perioada următoare în Cupă și vrea un rezultat mare: „Ne vom întâlni din nou în Cupă. Mi-aș dori să mai avem și meciuri în play-off”, a mai spus Șumudică.

Marius Șumudică a dezvăluit fazele incredibile de la finalul derby-ului CFR – Rapid 1-1