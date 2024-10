Marius Șumudică a dezvăluit întâlnirea secretă pe care a avut-o cu Victor Angelescu și 6 jucători. „Am vrut să creez un nucleu”

Marius Șumudică a oferit detalii despre întâlnirea pe care a avut-o cu cei mai importanți fotbaliști ai Rapidului, în tentativa de a schimba atmosfera din vestiar.

Marius Șumudică și-a convocat cei mai importanți jucători la o întâlnire

Rapid a făcut spectacol în etapa a 13-a din Superliga. Giuleștenii au câștigat cu un categoric 5-0 în fața Farului și au izbutit să obțină prima victorie din acest sezon pe teren propriu.

Pe lângă succes, Marius Șumudică are mai multe motive de bucurie. Noile transferuri, Aaron Boupendza, Clinton N’Jie și Alexandru Dobre au debutat pentru Rapid. Cel din urmă chiar a fost declarat și MVP-ul partidei, fiind .

Însă, unul dintre factorii care au contribuit la acest succes, din spusele tehnicianului, este întâlnirea pe care a avut-o cu cei mai importanți fotbaliști din Giulești. La eveniment a participat și .

„Eu și cu unul dintre acționari am făcut o discuție cu 6-7 jucători pe care i-am considerat liderii echipei și care îi pot strânge pe ceilalți în jurul lor. Am ieșit la o masă împreună, i-am responsabilizat. Simțeam că trebuie să formez un nucleu, că am nevoie de lideri în vestiar.

Și s-a văzut. De la acea întâlnire, și de la întâlnirea cu domnul Șucu s-a schimbat. Întâlnirea a fost acum 10 zile, eu și cu Victor ne-am întâlnit cu 6-7 jucători.

Nu pot să spun jucătorii, dar sunt jucătorii importanți. Eu când clădesc ceva la echipă o fac cu axul central, deci îți poți da seama.

Le-am spus că au capacitatea de a-i strânge pe toți lângă ei, că am nevoie de oameni care să vorbească în teren, care să-și ia responsabilitatea în teren. Numai așa putem forma o familie, în momentul în care familia nu are cap de familie, pe unul care să conducă familia într-o direcție corectă, se pierde busola.

Le-am dat responsabilitatea de a vorbi în cabină, de a încerca să-i tragă pe cei tineri după ei. Eu am on echipă foarte tânără, iar acești tineri trebuie să crească într-un mediu corect”, a declarat Marius Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, fără Hromada în derby-ul FCSB – Rapid

Următorul meci în campionat pentru Rapid va fi derby-ul cu FCSB, programat pe Arena Națională, pe 27 octombrie, de la ora 21:00. Pentru partida cu marea rivală, Marius Șumudică nu-l va avea la dispoziție pe Jakub Hromada, care a încasat cartonașul roșu împotriva Farului, în minutele de prelungire.

Însă, antrenorul clubului alb-vișiniu nu-l condamnă pe închizătorul slovac pentru că s-a eliminat pentru derby-ul cu FCSB. Mai mult, Șumudică a rămas impresionat de discursul pe care Hromada l-a avut la finalul meciului, de față cu toată echipa.

„Eu eram la nivelul gazonului, simțeam efervescența, fiecare, la un moment dat voia să marcheze. Nu o să-l mângâi pe cap, dar mie mi-a plăcut atitudinea lui după meci, când eu vorbeam la centru cu echipa. El a intrat în mijloc și a zis: ‘Îmi prezint scuze! Îmi asum, este în totalitate vina mea! Suport consecințele’.

Asta înseamnă un lider de echipă și un jucător care în fața grupului are tăria de a-și prezenta scuze în fața grupului. Din punctul meu de vedere, se sudase un cuplu de mijlocași centrali foarte buni, el cu Toby, doi jucători complementari. Este jucător care la antrenamente îmi sparge toate barometrele, îmi aleargă antrenament de antrenament cel mai mult.

Este o pierdere mare, dar sperăm să găsim soluții. El îl ajuta foarte mult pe Christensen, îi dădea libertatea să de transforme din mijlocaș defensiv în mijlocaș ofensiv. Avea libertatea de a ajuns la finalizare și de a da assisturi”, a explicat Marius Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

