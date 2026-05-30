Marius Şumudică a distrus-o pe Dinamo după barajul pierdut cu FCSB: “Gigi a câştigat iar din sufragerie!”. A ironizat un dinamovist: “Zici că e căprioara Bamby!”

Dinamo a ratat vineri seară, pe Arcul de Triumf, marele obiectiv al sezonului. „Câinii roșii” au pierdut finala barajului cu FCSB și nu vor juca în cupele europene. Marius Șumudică a urmărit cu maximă atenție derby-ul și a criticat jocul prestat de echipa lui Zeljko Kopic.

Dinamo, învinsă de FCSB în finala pentru Europa

Dinamo a reușit să ducă meciul în prelungiri, însă FCSB a lovit decisiv pe final și a obținut o victorie care îi garantează pentru încă un sezon calificarea în preliminariile cupelor europene.

Jocul celor de la Dinamo a fost unul șters. Echipa din Ștefan cel Mare a pus mult prea puțin pericol la poarta adversă. FCSB a fost formația care a dominat jocul. Sunt multe semne de întrebare. Practic, Dinamo a fost învinsă de ocupanta locului 8.

Concluziile lui Marius Șumudică după Dinamo – FCSB 1-2

Marius Șumudică a analizat în detaliu jocul prestat de „câinii roșii”, în direct la FANATIK SUPERLIGA. nu i-a menajat pe elevii lui Kopic. Tehnicianul a scos în evidență lipsa de agresivitate și banca scurtă a celor de la Dinamo.

„FCSB a fost în vacanță câteva luni. A jucat în play-out. S-a distrat. A câștigat ambele meciuri din baraj în prelungiri. E un semnal de alarmă pentru Dinamo. S-au chinuit să joace în play-off și i-a bătut locul 8. Au venit, au dat și au plecat. Asta a făcut FCSB ieri. FCSB, dacă intra în play-off, termina pe podium. Eu nu am văzut în viața mea o echipă atât de ștearsă cum a fost Dinamo ieri. Fără pic de agresivitate, fără tonus. Nu am văzut dorință. Mă uitam la Cîrjan. Cu capul jos. Era supărat din primul minut. E căpitan de echipă. Doar pase în spate. Sunt multe semne de întrebare. A fost o finală. Mă uitam la Stoianov. Foarte lent. Greșeli impardonabile. Gigi a câştigat iar din sufragerie.

Opruț marca și centra. Câte centrări a trimis Opruț ieri cu FCSB? Nu au jucat benzile. Nu au urcat. FCSB a fost foarte inteligentă. Au format un bloc foarte bine funcțional și au făcut tranziția ușor. Linia de mijloc de la Dinamo, total depășită. Armstrong e scoțian. E în gena lui să fie agresiv. În rest? Să mă ierte Dumnezeu. Zero agresivitate. FCSB are și bancă. Nu se poate face comparație. Mazilu, de când a venit la Dinamo, am spus că e căprioara Bambi. Nu spun că nu are calitate, dar nu stă pe picioare. Nu are forță. E un tip foarte fragil. Zici că are picioare de sticlă.

Tot respectul pentru Kopic, dar, din păcate, Dinamo bate pasul pe loc. Sunt salarii de zeci de mii de euro. Nu poți să ratezi așa într-o finală. Ce a făcut Dinamo? Pentru mine, play-off-ul ăsta nu mai înseamnă nimic. Vine o echipă din play-out și te bate. Gnahoré nu a dat o pasă mai lungă de doi metri. Zici că juca în curtea școlii. El și Mărginean. Doar pase de doi metri”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.