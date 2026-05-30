Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Şumudică a distrus-o pe Dinamo după barajul pierdut cu FCSB: “Gigi a câştigat iar din sufragerie!”. A ironizat un dinamovist: “Zici că e căprioara Bamby!”

Marius Șumudică a analizat fără menajamente prestația lui Dinamo din finala barajului cu FCSB. Antrenorul a criticat lipsa de agresivitate. Cine au fost jucătorii care au dezamăgit.
Alex Bodnariu
30.05.2026 | 12:40
Marius Sumudica a distruso pe Dinamo dupa barajul pierdut cu FCSB Gigi a castigat iar din sufragerie A ironizat un dinamovist Zici ca e caprioara Bamby
EXCLUSIV FANATIK
Concluziile lui Marius Șumudică după Dinamo - FCSB 1-2
ADVERTISEMENT

Dinamo a ratat vineri seară, pe Arcul de Triumf, marele obiectiv al sezonului. „Câinii roșii” au pierdut finala barajului cu FCSB și nu vor juca în cupele europene. Marius Șumudică a urmărit cu maximă atenție derby-ul și a criticat jocul prestat de echipa lui Zeljko Kopic.

Dinamo, învinsă de FCSB în finala pentru Europa

„Câinii roșii” au dezamăgit în finala barajului. Dinamo a reușit să ducă meciul în prelungiri, însă FCSB a lovit decisiv pe final și a obținut o victorie care îi garantează pentru încă un sezon calificarea în preliminariile cupelor europene.

ADVERTISEMENT

Jocul celor de la Dinamo a fost unul șters. Echipa din Ștefan cel Mare a pus mult prea puțin pericol la poarta adversă. FCSB a fost formația care a dominat jocul. Sunt multe semne de întrebare. Practic, Dinamo a fost învinsă de ocupanta locului 8.

Concluziile lui Marius Șumudică după Dinamo – FCSB 1-2

Marius Șumudică a analizat în detaliu jocul prestat de „câinii roșii”, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Antrenorul român nu i-a menajat pe elevii lui Kopic. Tehnicianul a scos în evidență lipsa de agresivitate și banca scurtă a celor de la Dinamo.

ADVERTISEMENT
ISW, după incidentul cu drona de la Galați: „Putin pare acum să accepte...
Digi24.ro
ISW, după incidentul cu drona de la Galați: „Putin pare acum să accepte riscul de a provoca victime civile în statele NATO”

„FCSB a fost în vacanță câteva luni. A jucat în play-out. S-a distrat. A câștigat ambele meciuri din baraj în prelungiri. E un semnal de alarmă pentru Dinamo. S-au chinuit să joace în play-off și i-a bătut locul 8. Au venit, au dat și au plecat. Asta a făcut FCSB ieri. FCSB, dacă intra în play-off, termina pe podium. Eu nu am văzut în viața mea o echipă atât de ștearsă cum a fost Dinamo ieri. Fără pic de agresivitate, fără tonus. Nu am văzut dorință. Mă uitam la Cîrjan. Cu capul jos. Era supărat din primul minut. E căpitan de echipă. Doar pase în spate. Sunt multe semne de întrebare. A fost o finală. Mă uitam la Stoianov. Foarte lent. Greșeli impardonabile. Gigi a câştigat iar din sufragerie.

ADVERTISEMENT
Accidentare groaznică la Roland Garros! S-a lovit de un panou publicitar și a...
Digisport.ro
Accidentare groaznică la Roland Garros! S-a lovit de un panou publicitar și a abandonat

Opruț marca și centra. Câte centrări a trimis Opruț ieri cu FCSB? Nu au jucat benzile. Nu au urcat. FCSB a fost foarte inteligentă. Au format un bloc foarte bine funcțional și au făcut tranziția ușor. Linia de mijloc de la Dinamo, total depășită. Armstrong e scoțian. E în gena lui să fie agresiv. În rest? Să mă ierte Dumnezeu. Zero agresivitate. FCSB are și bancă. Nu se poate face comparație. Mazilu, de când a venit la Dinamo, am spus că e căprioara Bambi. Nu spun că nu are calitate, dar nu stă pe picioare. Nu are forță. E un tip foarte fragil. Zici că are picioare de sticlă.

ADVERTISEMENT

Tot respectul pentru Kopic, dar, din păcate, Dinamo bate pasul pe loc. Sunt salarii de zeci de mii de euro. Nu poți să ratezi așa într-o finală. Ce a făcut Dinamo? Pentru mine, play-off-ul ăsta nu mai înseamnă nimic. Vine o echipă din play-out și te bate. Gnahoré nu a dat o pasă mai lungă de doi metri. Zici că juca în curtea școlii. El și Mărginean. Doar pase de doi metri”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Lovitură devastatoare pentru Dinamo! Acţionarul principal ar vrea să se retragă după ratarea...
Fanatik
Lovitură devastatoare pentru Dinamo! Acţionarul principal ar vrea să se retragă după ratarea cupelor europene: “Asta am auzit de la un om foarte influent”
Gică Hagi, convocări-bombă la naționala României! Pe cine a ales selecționerul după derby-ul...
Fanatik
Gică Hagi, convocări-bombă la naționala României! Pe cine a ales selecționerul după derby-ul Dinamo – FCSB. Update Exclusiv
Sorin Paraschiv le bate obrazul românilor după asistența redusă de la reeditarea sfertului...
Fanatik
Sorin Paraschiv le bate obrazul românilor după asistența redusă de la reeditarea sfertului UEFAntastic cu Rapid: „Nu vor mai prinde așa ceva în România curând”
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Bombă! Gigi Becali s-a enervat când a aflat pe cine vor să transfere...
iamsport.ro
Bombă! Gigi Becali s-a enervat când a aflat pe cine vor să transfere Mihai Rotaru și Dan Șucu: 'Hop, și ei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!