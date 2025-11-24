Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică a distrus-o pe FCSB! „Trăiesc din realizări individuale. Nu au o idee de joc! Gigi Becali știe cel mai bine”. Exclusiv

Marius Şumudică nu a avut milă de FCSB, după 1-1 cu Petrolul. Fostul antrenor al Rapidului susţine că echipa lui Gigi Becali suferă şi a evidenţiat problemele campionilor.
Marian Popovici
24.11.2025 | 14:16
Marius Sumudica a distruso pe FCSB Traiesc din realizari individuale Nu au o idee de joc Gigi Becali stie cel mai bine Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică a distrus-o pe FCSB! „Trăiesc din realizări individuale. Nu au o idee de joc! Gigi Becali știe cel mai bine. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a remizat cu Petrolul, scor 1-1. Campioana României continuă evoluţiile modeste din SuperLiga şi calificarea în play-off rămâne în pericol, Farul având cinci puncte avans înaintea meciului direct.

Marius Șumudică, analiză dură a FCSB-ului: „Nu am văzut să arate în halul ăsta!”

Marius Şumudică a pus tunurile pe FCSB şi a evidenţiat problemele de la echipa campioană. Fostul antrenor al Rapidului critică lipsa de constanţă a lui Gigi Becali, omul care ia deciziile importante la echipă:

ADVERTISEMENT

Ca să revin la FCSB, nu ştiu când Rapid se întâlneşte cu o asemenea conjunctură. Rapid trebuia să arate altfel şi sper să fi fost un simplu accident. FCSB suferă din toate punctele de vedere.

Nu au continuitate în evoluţii, în minute, în poziţiile pe care trebuie să fie fiecare jucător. Toate astea se răsfrâng asupra rezultatelor. Suferă şi fizic. Nu am văzut în ultimele 20 de minute să arate în halul ăsta.

ADVERTISEMENT
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Digi24.ro
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”

Au arătat rău fizic, cu o echipă care s-a apărat. FCSB, mari probleme în ceea ce priveşte un joc legat de echipă. Ei trăiesc prin individualităţi, prin tot ce înseamnă calitatea jucătorilor. 

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu

Ei, Craiova şi CFR Cluj au cele mai bune loturi, individual, ca jucători. Şi înaintea Rapidului. Şi atunci FCSB are o problemă. Nu are o idee de joc. Tot ceea ce fac, fac individual, din calitatea lor, din ceeea ce îi duce capul.

Nu au un joc elaborat şi la 1-0 să pui adversarul sub presiune. Asta e problema la FCSB în momentul de faţă. Am văzut un FCSB suferind. Ei ştiu, Gigi, Meme… dar din punct de vedere al evoluţiei ăştia sunt factorii”, a dezvăluit Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, omul care ia toate deciziile: „Când te duci acolo, ştii ce se întâmplă”

Faptul că jucătorii sunt rulaţi încontinuu şi pe poziţii diferite duce la distrugerea relaţiilor de joc este de părere Marius Şumudică. Antrenorul l-a criticat şi pe Denis Politic, despre care spune că evoluează cu frâna de mână trasă:

„Nu au multe minute. Când i-au lăsat pe Olaru, pe Tănase au crescut în joc, când au avut minute mai multe. Dar atâta timp cât Tavi Popescu are şi nu are minute, Bîrligea joacă sau nu joacă, ia un cartonaş roşu, e accidentat sau îl odihnim.

Când apar aceste discontinuităţi, când îi schimbi de pe o poziţie pe alta. Ba joacă vârf, ba joacă bandă stânga sau bandă dreaptă. Miculescu, ba vârf, ba bandă dreaptă. Toma, bandă dreaptă sau fundaş dreapta. 

Politic, nu înţeleg… S-au dat atâţia bani. Zici că are frâna de mâna trasă. La Dinamo rupea banda dreaptă. Cred că e suferind. Eu n-am mai văzut să îşi lase adversarul în urmă. Are ceva muscular, îl doare spatele. Nu este 100%. 

Aceşti jucători neavând minute şi în ceea ce priveşte poziţiile pe teren, automat dispar relaţiile şi angrenajele de joc. Gigi Becali ştie cel mai bine, probabil el face echipa acolo, antrenorii cât au forţă să se impună. La Gigi Becali nu se acceptă niciodată aşa ceva. Când te duci acolo, ştii ce se întâmplă”, a spus Şumudică.

Marius Șumudică a distrus-o pe FCSB! „Trăiesc din realizări individuale. Nu au o idee de joc! Gigi Becali știe cel mai bine”

Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB la meciul cu Steaua Roșie...
Fanatik
Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB la meciul cu Steaua Roșie Belgrad. Tănase și Cisotti, odihniți! Exclusiv
Gigi Becali, discurs tare: „Sunt în degringoladă”. I-a distrus în direct pe jucătorii...
Fanatik
Gigi Becali, discurs tare: „Sunt în degringoladă”. I-a distrus în direct pe jucătorii care vor să plece: „I-a zis lui Meme că e supărat”
Marius Șumudică a răspuns fără menajamente la întrebarea „de ce a pierdut Rapid...
Fanatik
Marius Șumudică a răspuns fără menajamente la întrebarea „de ce a pierdut Rapid cu 3-0 la CFR”. Ce sistem îi propune lui Gâlcă. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Fostul jucător de la Steaua și Rapid a numit 'cel mai mare' fotbalist...
iamsport.ro
Fostul jucător de la Steaua și Rapid a numit 'cel mai mare' fotbalist din istoria României: 'Nu vreau să jignesc, dar nu îl poți compara cu nimeni!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!