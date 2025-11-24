Marius Șumudică a distrus-o pe FCSB! „Trăiesc din realizări individuale. Nu au o idee de joc! Gigi Becali știe cel mai bine”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a remizat cu Petrolul, scor 1-1. Campioana României continuă evoluţiile modeste din SuperLiga şi calificarea în play-off rămâne în pericol, Farul având cinci puncte avans înaintea meciului direct.

Marius Șumudică, analiză dură a FCSB-ului: „Nu am văzut să arate în halul ăsta!”

Marius Şumudică a pus tunurile pe FCSB şi . Fostul antrenor al Rapidului critică lipsa de constanţă a lui Gigi Becali, omul care ia deciziile importante la echipă:

„Ca să revin la FCSB, nu ştiu când Rapid se întâlneşte cu o asemenea conjunctură. Rapid trebuia să arate altfel şi sper să fi fost un simplu accident. FCSB suferă din toate punctele de vedere.

Nu au continuitate în evoluţii, în minute, în poziţiile pe care trebuie să fie fiecare jucător. Toate astea se răsfrâng asupra rezultatelor. Suferă şi fizic. Nu am văzut în ultimele 20 de minute să arate în halul ăsta.

Au arătat rău fizic, cu o echipă care s-a apărat. FCSB, mari probleme în ceea ce priveşte un joc legat de echipă. Ei trăiesc prin individualităţi, prin tot ce înseamnă calitatea jucătorilor.

Ei, Craiova şi CFR Cluj au cele mai bune loturi, individual, ca jucători. Şi înaintea Rapidului. Şi atunci FCSB are o problemă. Nu are o idee de joc. Tot ceea ce fac, fac individual, din calitatea lor, din ceeea ce îi duce capul.

Nu au un joc elaborat şi la 1-0 să pui adversarul sub presiune. Asta e problema la FCSB în momentul de faţă. Am văzut un FCSB suferind. Ei ştiu, Gigi, Meme… dar din punct de vedere al evoluţiei ăştia sunt factorii”, a dezvăluit Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, omul care ia toate deciziile: „Când te duci acolo, ştii ce se întâmplă”

Faptul că este de părere Marius Şumudică. Antrenorul l-a criticat şi pe Denis Politic, despre care spune că evoluează cu frâna de mână trasă:

„Nu au multe minute. Când i-au lăsat pe Olaru, pe Tănase au crescut în joc, când au avut minute mai multe. Dar atâta timp cât Tavi Popescu are şi nu are minute, Bîrligea joacă sau nu joacă, ia un cartonaş roşu, e accidentat sau îl odihnim.

Când apar aceste discontinuităţi, când îi schimbi de pe o poziţie pe alta. Ba joacă vârf, ba joacă bandă stânga sau bandă dreaptă. Miculescu, ba vârf, ba bandă dreaptă. Toma, bandă dreaptă sau fundaş dreapta.

Politic, nu înţeleg… S-au dat atâţia bani. Zici că are frâna de mâna trasă. La Dinamo rupea banda dreaptă. Cred că e suferind. Eu n-am mai văzut să îşi lase adversarul în urmă. Are ceva muscular, îl doare spatele. Nu este 100%.

Aceşti jucători neavând minute şi în ceea ce priveşte poziţiile pe teren, automat dispar relaţiile şi angrenajele de joc. Gigi Becali ştie cel mai bine, probabil el face echipa acolo, antrenorii cât au forţă să se impună. La Gigi Becali nu se acceptă niciodată aşa ceva. Când te duci acolo, ştii ce se întâmplă”, a spus Şumudică.