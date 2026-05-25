Marius Șumudică a distrus un jucător după FCSB – Botoșani 4-3: „Am crezut că s-a turnat șapa și a rămas cimentat. La golul lui Tavi a făcut o Veronica”

”Roș-albaștrii” au acces în finala barajului de Conference League după FCSB - Botoșani 4-3. Marius Șumudică (55 de ani) a făcut o analiză a jocului și a ”mitraliat” un jucător.
Traian Terzian
25.05.2026 | 13:51
Marius Șumudică (55 de ani), atac necruțător la adresa unui jucător după FCSB - Botoșani 4-3.
Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică nu a avut milă de un jucător care a greșit la două goluri în partida FCSB – Botoșani 4-3. Tehnicianul a pus tunurile pe fotbaliștii din defensiva echipa lui Marius Croitoru.

Ce jucători a fost făcut praf de Marius Șumudică după FCSB – Botoșani 4-3

După ce l-a criticat pe mijlocașul defensiv Charles Petro pentru jocul prestat în semifinala barajului de Conference League, Marius Șumudică a comentat în stilul său caracteristic erorile comise de fundașul Andrei Miron la două dintre golurile marcate de FCSB.

”La ceea ce am văzut eu că a arătat FCSB ieri, va fi un meci greu cu Dinamo. Botoșaniul a fost ok pe faza de atac, dar cu mari probleme pe faza defensivă. Și acolo cu un jucător, Charles Petro, cel mai slab de pe teren și care cred că trebuie să renunțe la el.

Începe în fața apărării, după care îl duce în banda dreaptă și acolo are o mulțime de probleme, inclusiv la gol când este eliminat foarte ușor. Iar Miron, să mă ierte Dumnezeu, dar nu am văzut un joc mai prost.

La golul lui Dawa am crezut că se turna șapa și a rămas cimentat. Să nu poți să te ridici, să sari la cap, să nu poți să ai nicio reacție, pentru mine a fost ceva de neimaginat. Am crezut că e prins în holșuruburi”, a declarat Șumudică, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Toreadorul Miron, răpus de taurul Tavi Popescu

Tehnicianul nu s-a oprit aici și a mărturisit că modul în care Andrei Miron s-a apărat la golul patru al FCSB-ului, marcat de Octavian Popescu, este asemănător cu o mișcare folosită de toreadori la luptele cu taurii.

”La golul patru, Miron a făcut o Veronica. Nu știți ce este Veronica? La coridă, când taurul atacă, gen Tavi Popescu când intră în careu cu mingea, ajunge la matador, care este Miron în speță, și pe lângă corpul tău, picioarele rămân ancorate și tu ai mișcări doar din brațe și din talie.

Asta înseamnă Veronica și îi permiți taurului să treacă pe lângă tine. Bine, nu îi permiți, te rogi să treacă pe lângă tine că altfel e groasă. Auzisem la coride de această mișcare. Ți se pare că e o prăjitură luată de la cofetăria din colț, uite că a făcut o Veronica și nu e prăjitură”, a spus Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, dat pe spate de reușita lui Tavi Popescu

FCSB a fost ținută în șah de FC Botoșani în semifinalele barajului de Conference League, iar cel care a adus calificarea a fost Octavian Popescu. După meci, Gigi Becali a fost extrem de încântat de reușita jucătorului pe care la un moment cerea 50.000.000 de euro.

”El a avut o creștere în campionatul acesta, spre final. George ne-a calificat, asta e calificarea lui. A fost creația lui la gol! Talentul îl are”, a afirmat patronul ”roș-albaștrilor”, după ce formația sa a obținut calificarea.

În finala barajului pentru ultimul loc de Conference League FCSB va întâlni marea rivală Dinamo. Partida este programată vineri, 29 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf.

Șumudică a dat de pământ cu doi jucători de la Botoșani

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
